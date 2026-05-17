La participación alcanza el 37,24% en Andalucía a las 14 horas, tres puntos más que en 2022

Ausencia de papeletas, de presidente o de llaves de locales, entre las anécdotas menores de la jornada

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La participación en las elecciones autonómicas alcanza este domingo 17 de mayo el 37,25% en Andalucía hasta las 14.00 horas, lo que supone tres puntos más que en los comicios celebrados en junio de 2022, según los datos consultados en la web de seguimiento electoral de la Junta de Andalucía con datos del 99,8% de las mesas.

La provincia de Córdoba, con el 40,5%, es la que registra un mayor índice de participación hasta las 14.00 horas, mientras que Huelva es la que cuenta por el momento con una menor movilización de su electorado, con el 34,32%.

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Así avanza la participación en Andalucía

Todas las provincias aumentan su participación a las 14 horas en relación a las elecciones autonómicas de junio de 2022, con Almería a la cabeza con 4,57 puntos, frente a Jaén, que registra el menor ascenso con 1,36 puntos.

En Almería han participado ya un 36,8% de los votantes con derecho a sufragio, frente al 32,23% que lo hizo hace cuatro años, lo que supone 4,57 puntos más.

han participado ya un 36,8% de los votantes con derecho a sufragio, frente al 32,23% que lo hizo hace cuatro años, lo que supone 4,57 puntos más. En Cádiz ya ha votado el 34,44% del censo, frente al 31,16% registrado en los últimos comicios autonómicos, por lo que ha crecido la participación en 3,28 puntos.

ya ha votado el 34,44% del censo, frente al 31,16% registrado en los últimos comicios autonómicos, por lo que ha crecido la participación en 3,28 puntos. En Córdoba , el nivel de participación alcanza ya el 40,5%, mientras que en junio de 2022 fue del 38,92%, con lo que se incrementa el anterior registro en 1,58 puntos.

, el nivel de participación alcanza ya el 40,5%, mientras que en junio de 2022 fue del 38,92%, con lo que se incrementa el anterior registro en 1,58 puntos. En Granada , han ejercido hasta el momento su derecho al voto el 38,2% de la población capacitada para ello, lo que supone 3,27 puntos más que hace cerca de cuatro años, cuando se llegó a esta hora con un 34,93%.

, han ejercido hasta el momento su derecho al voto el 38,2% de la población capacitada para ello, lo que supone 3,27 puntos más que hace cerca de cuatro años, cuando se llegó a esta hora con un 34,93%. En Huelva ha participado ya un 34,32% de los ciudadanos, frente al 29,8% que lo hizo en junio de 2022, lo que significa 4,52 puntos de ascenso en estos índices.

ha participado ya un 34,32% de los ciudadanos, frente al 29,8% que lo hizo en junio de 2022, lo que significa 4,52 puntos de ascenso en estos índices. En Jaén , el 39,24% del electorado ya ha acudido a las urnas, frente al 37,88% que lo había hecho hace cuatro años, por lo que sube la participación en 1,36 puntos.

, el 39,24% del electorado ya ha acudido a las urnas, frente al 37,88% que lo había hecho hace cuatro años, por lo que sube la participación en 1,36 puntos. En Málaga , el 35,66% de los ciudadanos con derecho a voto ya ha depositado sus papeletas en las urnas, mientras que en las pasadas autonómicas lo había hecho a estas alturas el 32,98%, lo que se traduce en un incremento de 2,68 puntos.

, el 35,66% de los ciudadanos con derecho a voto ya ha depositado sus papeletas en las urnas, mientras que en las pasadas autonómicas lo había hecho a estas alturas el 32,98%, lo que se traduce en un incremento de 2,68 puntos. Por último, en Sevilla se alcanza ya un índice de votación del 38,79%, frente al 35,51% de hace cuatro años, lo que supone 3,28 puntos más que en los comicios autonómicos de junio de 2022.

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Las anécdotas de la jornada

Por otro lado, la ausencia de papeletas, de algún presidente de mesa que ha habido que sustituir o de algún conserje y los problemas para localizar las llaves de un local han sido algunas de las incidencias menores registradas este domingo en la apertura de los colegios andaluces, según el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que ha subrayado la normalidad de la jornada.

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Fernández, que ha ejercido su derecho al voto en Baza (Granada), ha explicado que a las 9:46 horas quedaron constituidas con el personal correspondiente la totalidad de las mesas habilitados en las ocho provincias andaluzas. Sevilla y Cádiz son las que han registrado, ha dicho, esas "incidencias menores" en la apertura.

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El delegado del Gobierno ha recordado que son 9.000 los efectivos de la Guardia Civil y 5.645 los agentes de la Policía Nacional desplegados en labores de custodia de los colegios y sus entornos y encargados del traslado, a partir de las 20:00 horas, de los votos a las distintas Juntas Electorales de zona para su recuento. A ese operativo se suman casi 1.600 funcionarios de Correos para velar por que el voto por correo llegue a tiempo a las mesas electorales para su recuento durante el escrutinio.