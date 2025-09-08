Milei asegura no va a retroceder ni un milímetro en sus políticas tras la derrota de Buenos Aires

La resaca que ha dejado la visita de Javier Milei a España: nuevos ataques al Gobierno y encuentros con la ultraderecha

Compartir







Buenos AiresBatacazo del partido del presidente Javier Milei en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, Argentina. El peronismo logra una contundente victoria. Muchos lo han celebrado frente a la vivienda de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde cumple seis años de arresto domiciliario tras una condena por corrupción, según informa Ana Lorenzo.

Golpeado por el resultado electoral, Milei ha reconocido su derrota política en Buenos Aires pero sin atisbo de autocrítica. Dice que no va a retroceder ni un milímetro en sus políticas y prepara ya las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Milei no se da por vencido y sigue con su política

Fuerza Patria, la alianza de distintos sectores de la oposición peronista al Gobierno, aplasta a La Libertad Avanza (LLA), partido de Javier Milei, en Buenos Aires. Se trata del mayor distrito electoral del país y clave para las elecciones nacionales. “Sin ninguna duda, en el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota”, reconoce Javier Milei tras la derrota de su partido.

El golpe da alas al peronismo en Buenos Aires, principal distrito, tras concentrar casi el 40% del censo nacional. Pero Milei no retrocede ni un milímetro en la política de Gobierno: “¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!”.

La expresidenta Cristina Fernández celebra el triunfo desde su balcón

El gobernador peronista Axel Kicillof consigue un triunfo contundente con 13 puntos de ventaja. Las celebraciones también del peronismo llegan a la casa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple seis años de arresto domiciliario por corrupción.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

La expresidenta salió a su balcón para saludar a cientos de seguidores que se congregaron a las puertas de su casa. “¿Viste Milei? Banalizar y vandalizar el ‘Nunca Más’, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco”, asegura en redes sociales.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Milei se reúne con su gabinete para repensar la estrategia de los legislativos de octubre eimpulsar las reformas. Mientras a Milei parece pasarle factura el caso Karina -el escándalo de corrupción que salpica a su hermana- él enfoca sus esfuerzos en el próximo examen: los comicios legislativos del 26 de octubre.