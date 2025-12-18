El letrero describe al primer presidente negro de EE.UU. como "una de las figuras políticas más divisivas de la historia"

Trump se burla de Biden y de Obama al instalar placas ofensivas en los retratos expuestos en la Casa Blanca

La última decisión de Donald Trump en la Casa Blanca ha levantado una enorme polémica. El presidente de Estados Unidos ha colocado unas placas descriptivas bajo los retratos de sus predecesores y lejos de ensalzar sus logros, trata de ridiculizarles.

El ya apodado paseo de la fama presidencial, ya causó revuelo cuando se inauguró, entre otras cosas, porque Trump aprovechó para sustituir la fotografía de Biden por una máquina de firmas. El republicano lleva meses defendiendo que Biden estaba incapacitado para gobernar, y que un círculo de funcionarios lo hacían por él, ayudándose de esa herramienta para reproducir su firma.

Lo que opina de Obama, Bush, Bill Clinton o Reagan

Los insultos a sus predecesores no son nuevos, pero ahora los deja por escrito y lo hace en la sede del poder ejecutivo a base de insultos, exageraciones y acusaciones como estas: Al primer presidente negro de Estados Unidos le llama “Barack Hussein Obama” lo define “una de las figuras políticas más divisivas de la historia”.. “Como presidente, aprobó la Ley de Atención Médica ‘Inasequible’, altamente ineficaz, lo que provocó que su partido perdiera el control de ambas cámaras del Congreso y la elección con la mayor mayoría republicana en la Cámara de Representantes desde 1946”.

A la máquina de escribir que sustituye el retrato de Joe Biden lo acompaña un texto poco agradable. De el dice que es, de lejos, el peor presidente de la historia de Estados Unidos. Le acusa de llegar al poder tras una elección fraudulenta y dice, también literalmente que fue responsable de una serie de desastres sin precedentes que llevaron a nuestra nación al borde de la destrucción. Además señala que sus políticas provocaron la mayor inflación jamás registrada, lo que hizo que el dólar estadounidense perdiera más del 20% de su valor en cuatro años. Obama también espió la campaña presidencial de Donald J. Trump en 2016 y presidió la creación del bulo de Rusia el peor escándalo político en la historia de Estados Unidos”

El magnate también ha cargado duramente contra George Bush (2001-2009) acusándole de haber iniciado dos guerras, la de Afganistán y la de Irak, que “no deberían de haber sucedido”.

En cuanto a Bill Clinton (1993-2001), la placa reconoce su "excelente" gestión económica "a pesar de sus escándalos" y recuerda que su esposa, Hillary Clinton, perdió las elecciones contra Trump en 2016.

Sobre el republicano Ronald Reagan (1981-1989), admirado por el magnate, la inscripción asegura que "ganó la Guerra Fría" y que "era un fan del presidente Donald J. Trump mucho antes de la histórica campaña del presidente Trump a la Casa Blanca".

La Casa Blanca, que ya ha sido concesionario, salón de baile o guardería, se convierte ahora también en su propia red social.