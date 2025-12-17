¿Se atreverá Europa a usar el dinero bloqueado a Rusia para ayudar a Ucrania?

Beatriz Benayas 17 DIC 2025 - 20:48h.

Europa se juega su capacidad para movilizar los activos rusos embargados y evitar la quiebra de Ucrania.

Europa se juega su capacidad para movilizar los activos rusos embargados y evitar la quiebra de Ucrania. Aunque llegar a un acuerdo no va a ser fácil. Tras meses de debate los líderes europeos tienen que decidir esta semana si utilizan los activos congelados a Rusia para financiar la defensa de Ucrania. Un plan complejo: Europa tomaría prestados 92.000 millones de euros del banco belga Euroclear que custodia el dinero ruso desde hace tres años.

Bélgica se niega a entregar esos fondos por temor a represalias de Putin. En los últimos días, Italia también se ha colocado de su lado. Pero en Bruselas creen que la primera ministra Meloni juega sus cartas en clave nacional para negociar, por ejemplo, las ayudas agrícolas a su país.

Lo que está claro es que Europa se juega su prestigio. “No nos engañemos. Si no lo logramos, nuestra capacidad de acción se verá gravemente dañada durante años, o incluso más”, sentenciaba esta semana el canciller Merz.

Putin llama "cerditos" a los líderes europeos

A menos de 24 horas de la cumbre, Putin ha llamado "pequeños cerdos" a los líderes europeos ante la plana mayor de su ejército. Putin ha vuelto a culpar a Occidente de la guerra de Moscú contra Ucrania, acusándole de empezar la guerra. Rusia inició su invasión no provocada de Ucrania en febrero de 2022 y se ha negado a poner fin a la misma o a acordar un alto el fuego.

"Los cerditos europeos querían darse un festín con el colapso de Rusia", dijo, utilizando el término poco común de 'podsvinki' (lechones o cerditos) una palabra que el expresidente y primer ministro de Putin, Dmitri Medvédev, utilizó anteriormente como insulto contra las democracias occidentales.

"Inmediatamente después del colapso de la Unión Soviética, nos pareció que nos convertiríamos rápidamente en miembros de la llamada familia civilizada de naciones europeas. Hoy resulta que allí no hay civilización, sino una completa degradación".

Siguió arremetiendo contra Europa, afirmando que aunque "espera" que Europa vuelva a dialogar con Moscú, este escenario es improbable con "las actuales élites europeas". Putin dijo esto en referencia a la improbable posibilidad de que los líderes europeos restablezcan el diálogo con Rusia en los términos de Moscú y se pongan del lado de las exigencias rusas.

"Es poco probable que esto sea posible con las actuales élites políticas. Pero, en cualquier caso, será inevitable a medida que sigamos reforzando nuestra posición. Si no con los políticos actuales, entonces cuando cambien las élites políticas en Europa". Putin también afirmó que la Administración estadounidense está "demostrando esa disposición". "Estamos dialogando con ellos. Espero que ocurra lo mismo con Europa".

Mientras, el Reino Unido ya ha movido ficha. Starmer ha ordenado que más de 2.500 millones de libras del oligarca ruso Abramovich, bloqueados por Londres tras la venta del Chelsea, se envíen a Ucrania para causas humanitarias.

El dinero bloqueo, todo un arma

El bloqueo del dinero que hay fuera de Rusia se ha convertido en un arma, pero ¿de qué activos estamos hablando? Solo en Bélgica hay 193.000 millones de euros en activos rusos bloqueados. Es el lugar donde hay más dinero ruso congelado porque ahí está la sede de la financiera Euroclear, pero hay más países que han bloqueado en total 300.000 millones de euros rusos, desde Estados Unidos y Canadá hasta Australia pasando por Reino Unido, Francia, Alemania o Japón.

Bruselas pretende enviar casi una tercera parte, 92.000 millones, a Ucrania que se queda sin recursos. El temor de los detractores como Bélgica son las represalias o litigios por usar dinero ruso.

De hecho, ya hay litigios por la otra parte bloqueada, la de los bienes rusos. Desde que comenzó la guerra de Ucrania se han confiscado bienes rusos por valor de 20.000 millones como el yate de más de 500 millones, el más grande del mundo, del magnate ruso Melnichenko y otro de más de 300 del multimillonario Kerimov. Tener el primero atracado ya le ha costado 25 millones al Gobierno de Italia. Con el segundo estaba pasando lo mismo y Estados Unidos lo ha subastado. Es el primer bien ruso incautado que alguien se atreve a vender. Ahora es de un amigo dubaití de Trump.