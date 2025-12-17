Reino Unido volverá al programa Erasmus en 2027: Cómo afectará a los estudiantes
Ahora, sin Erasmus, los estudiantes que van a Reino Unido pagan unas tasas de matrícula que van de los 11.000 a los 43.000 euros.
Con la vuelta de Reino Unido a Erasmus van a pagar lo mismo que los estudiantes locales, un máximo 10.800 euros por curso.
Después de su retirada con el Brexit, Reino Unido vuelve al programa Erasmus. Será a partir de 2027. Con este movimiento trata de acercarse un poco más a la UE. Ahora, sin Erasmus, los estudiantes que van a Reino Unido pagan unas tasas de matrícula que van de los 11.000 a los 43.000 euros en función del grado que estudien.
Pero con Erasmus van a pagar lo mismo que los estudiantes locales, un máximo 10.800 euros por curso -hablamos siempre de cursos completos-.
También para realizar prácticas de formación profesional y deportes
A cambio, ¿qué consiguen los estudiantes británicos que estudien en la UE?: Ellos van a seguir pagando las tasas de su universidad británica y la beca Erasmus les va a servir para cubrir los gastos de su vida en el extranjero.
Pero esta beca Erasmus no sólo va a ser para carreras universitarias, también es para realizar prácticas. Como señala Daniel Postico, "este Erasmus incluye las prácticas en formación profesional y las prácticas deportivas y permitirá a los europeos estudiar en las universidades británicas sin tener que pagar las tasas adicionales que superan los 10.000 euros. Forma parte del plan de reacercamiento del Gobierno británico a la UE que negocia también un programa de movilidad juvenil.
El Gobierno británico afirma que colaborará estrechamente con instituciones y a fin de impulsar la participación de los jóvenes. Unirse a Erasmus+ es un gran logro para nuestros jóvenes, ya que derriba barreras y amplía horizontes para garantizar que todos, de cualquier origen, tengan la oportunidad de estudiar y formarse en el extranjero. "Se trata de algo más que viajar. Se trata de habilidades futuras, éxito académico y brindar a la próxima generación acceso a las mejores oportunidades posibles". El impulso de la relación con la UE "está funcionando".
Por su parte, la secretaria británica de Deportes, Sociedad Civil, Juventud y Turismo, Stephanie Peacock, afirmó que el Gobierno "se compromete a eliminar las barreras a las oportunidades, y Erasmus+ desempeñará un papel importante para garantizar que jóvenes de todos los orígenes puedan acceder a experiencias transformadoras".