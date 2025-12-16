La UE da luz verde de nuevo a la contaminación de los coches de combustión

Beatriz Benayas 16 DIC 2025 - 22:44h.

La UE cede a las presiones de los fabricantes europeos y deja en el aire la fecha tope para el fin del coche de combustión

Los coches contaminan más que la industria, los hogares y la agricultura.

Bruselas da marcha atrás en su plan de prohibir los coches de diésel y gasolina a partir de 2035. Cede ante la presión de países como Alemania y diluye su ambición sobre el clima. La Unión Europea ha pasado de querer cortar por lo sano la contaminación en las carreteras a dejar una rendija para que puedan seguir fabricándose coches de combustión.

Los vehículos no tendrán que cumplir el 100% de la reducción de emisiones CO2, siempre y cuando se usen combustibles más sostenibles. Eso sí, Bruselas ha dejado claro que la apuesta de Europa para los próximos años será la del coche eléctrico pequeño, precisamente donde China ha irrumpido con más fuerza. Por Europa circulan casi 250 millones de vehículos con motor de combustión y la cifra seguirá aumentando.

¿Cuánto contaminan estos vehículos?

Contaminan más que la industria, los hogares y la agricultura. Los coches pertenecen al segundo sector que más contamina en toda Europa: el transporte, responsable de casi una cuarta parte de todas las emisiones. Solo los suministros de energía lanzan más contaminación a la atmósfera y dentro de todos los transportes, los coches, las motos y los camiones están detrás del 71% de la contaminación.

Una contaminación, la provocada por los vehículos, que no ha parado de crecer quitando la bajada de la pandemia. Todavía hoy, a pesar de la entrada del coche eléctrico en el mercado, los coches contaminan más cada año.

Aunque las matriculaciones de eléctricos puros están creciendo, solo representan un 16% del total de coches de la Unión Europea y todavía menos. La mitad, un 8%, en nuestro país.