Beatriz Benayas 16 DIC 2025 - 21:32h.

En Madrid y Donosti te podría dar para comprar un piso de menos de 60 metros cuadrados.

En los 80, con los 25 millones de pesetas que tocaban, te comprabas cuatro casas y tres coches.

Con la vivienda por las nubes muchos ciudadanos se aferran al Gordo para cumplir su sueño, pero qué casa se puede comprar con el premio Gordo. Pues todo depende de dónde se quiera la casa, los 328.000 euros de premio después de impuestos cunden más o menos.

En la capital más cara, Donosti, da para un piso pequeño de 51 metros cuadrados. En Madrid, poco más, para uno de 57. En Málaga, da para un piso de 90 metros y en la capital más barata, Zamora, para una casa de 250. O visto de otro modo, en Zamora te comprarías cinco pisos como el pequeño de Donosti.

¿Qué nos podíamos comprar con el Gordo en tiempos pasados?

El valor del premio Gordo ha ido cambiando con el tiempo según el coste de la vida. En los 80, con los 25 millones de pesetas que tocaban, te comprabas cuatro casas y tres coches. En 2002, con los 200.000 euros de primer premio, una casa y dos coches y ahora, con los 400.000 euros, dependiendo de dónde, dan o no para una vivienda.

Si comparamos todos los factores en juego, llevamos 23 años pagando lo mismo por jugar un décimo: 20 euros. Mientras, el premio se ha duplicado. Lo que pasa es que la vivienda cuesta un 88% más de media y en las ciudades más demandadas todavía más. Por eso el Gordo no cunde igual en todas partes.