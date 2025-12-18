El simple truco para ahorrar en la compra de Navidad, según el carnicero Mariano Sánchez

No hace falta hipotecarse para disfrutar de una buena comida en Navidad

¿En qué gastan más los españoles en Navidad? Los Reyes ganan a Papa Noel

Compartir







En un país donde se disparan los precios cada diciembre, la carne se ha convertido en el lujo silencioso de muchas mesas. Pero el carnicero Mariano Sánchez, toda una celebridad de la divulgación gastronómica en redes, tiene claro que no hace falta hipotecarse para disfrutar de una buena comida en Navidad. “No compres solomillo, compra aguja. No compres cordero lechal, compra pierna”, recomienda en su perfil de Instagram, donde comparte recetas y consejos prácticos que se viralizan cada año por estas fechas.

Su truco, tan simple como eficaz, se resume así: cambia los cortes nobles por piezas menos demandadas pero igual de sabrosas. “El solomillo está a precio de oro. Pero una buena aguja bien desgrasada, cocinada a baja temperatura o al horno, puede dejar boquiabiertos a tus invitados. Y por un tercio del precio”, explica. Con el cordero, dice, sucede lo mismo: “La paletilla lechal se paga carísima, pero una pierna de cordero nacional, que puedes adobar en casa con un buen majado, te puede salir a menos de la mitad”. La clave está en saber qué pedir al carnicero y cómo prepararlo. Y ahí, Mariano es el rey.

PUEDE INTERESARTE 10 consejos de la OCU para ahorrar en tus compras navideñas

Comprar como antes: con lista, antelación y congelador

Más allá de la carne, hay otras estrategias que siguen funcionando con una lógica aplastante: comprar con antelación, usar el congelador y evitar las compras impulsivas. La OCU lo repite cada año: los alimentos navideños pueden encarecerse hasta un 40% entre finales de noviembre y la víspera de Nochebuena. La merluza, el besugo, los langostinos o el cordero están entre los productos más volátiles.

Su recomendación es clara, y pasa por adelantarse y congelar. Se aconseja hacer la compra principal entre el 1 y el 10 de diciembre. Además, la Confederación Española de Comercio (CEC), añade un matiz importante: “Evitar los productos envasados con etiquetas doradas o navideñas, que suelen inflar el precio sin aportar más calidad”.

PUEDE INTERESARTE Cómo hacer un presupuesto para Navidad y no tener sorpresas con la cuesta de enero

Otra clave: no improvisar. Hacer una lista cerrada, revisar la despensa antes de salir de casa y fijar un presupuesto son hábitos tan clásicos como eficaces. Según un estudio, quienes compran con lista reducen su gasto en un 17% de media.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Las cestas de kilómetro cero y los mercados locales

En paralelo a los grandes supermercados, hay una tendencia creciente que puede suponer un ahorro, además de un impacto positivo en la economía local: las cestas navideñas de kilómetro cero. Grupos de consumo, asociaciones agrarias y pequeños productores están ofreciendo cestas de Navidad con productos frescos, de temporada y sin intermediarios.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Organizaciones como Mensakas o La Colmena Que Dice Sí permiten encargar lotes con carne, pescado, verduras, legumbres o dulces tradicionales producidos localmente. Según datos de la Unión de Cooperativas de Consumo, este tipo de compras puede ahorrar hasta un 25% en comparación con los productos equivalentes de grandes superficies, especialmente si se eliminan los costes de distribución o intermediación. Además, permiten una personalización total: si sabes que en tu casa nadie come turrón, puedes sustituirlo por nueces, embutidos o mermeladas. Y eso también evita el despilfarro.

La trampa emocional de los descuentos de última hora

Uno de los mayores errores, según los expertos en psicología del consumo, es dejarse llevar por las ofertas de “última hora”. Ese maratón de descuentos en los días 21, 22 y 23 de diciembre puede parecer tentador, pero está diseñado para captar al comprador estresado y sin plan.

“La compra navideña es altamente emocional. Hay presión social, expectativas familiares y mucho marketing que empuja a comprar más de lo necesario”, explica la psicóloga de consumo María Reig en una entrevista. “Cuando se llega sin lista ni previsión, se compra caro, se repite comida y se tira más”. Su consejo es invertir el foco: no pensar en qué compramos, sino en para quién cocinamos. “La cena no tiene que ser exuberante, sino significativa. El detalle más recordado puede ser una receta de la abuela, un entrante sencillo o un brindis bien pensado”.