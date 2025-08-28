Evacúan a Javier Milei por el lanzamiento de piedras y objetos contra una caravana electoral

El lanzamiento de piedras y objetos contra Javier Milei tuvo lugar en Lomas de Zamora, localidad al sur de Buenos Aires

El incidente se saldó con dos detenidos y desde el Gobierno argentino consideran que son simpatizantes del kirchnerismo

El presidente de Argentina, Javier Milei, tuvo que ser evacuado este miércoles por su equipo de seguridad cuando la caravana electoral con la que circulaba al sur de Buenos Aires ha sufrido el lanzamiento de piedras y distintos objetos, si bien el Gobierno ya ha aclarado que el incidente se ha saldado sin daños personales. Informa en el vídeo Dani Berbel.

El suceso ha tenido lugar en la localidad de Lomas de Zamora, mientras el mandatario saludaba a la multitud asomado a un vehículo descapotable, junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros candidatos y dirigentes locales.

Dos personas detenidas

"Atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación", ha denunciado en redes sociales el principal portavoz del Ejecutivo, Manuel Adorni, que ha atribuido los lanzamientos a "militantes de la vieja política", dando por hecho que serían simpatizantes del kirchnerismo.

"Un modelo de violencia que sólo quieren los cavernícolas del pasado", ha lamentado. Adorni ha descartado que se hayan producido heridos y ha señalado que "lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más".

Este episodio, que se ha saldado con dos personas detenidas, da cuenta de deterioro del clima político provocado por el escándalo de presuntas comisiones ilegales en la Agencia Nacional de Discapacidad, que involucra a la hermana del mandatario.