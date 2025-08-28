Tokio prepara un plan para alertar a las 14 millones de personas que se verían afectadas por la lluvia de ceniza para evitar un posible caos

El volcán Etna, una víctima más del turismo masivo: muchos acuden para sacarse la foto perfecta con la lava

Compartir







TokioLos japoneses son conocidos en muchas culturas por precavidos y metódicos. El país es sacudido de forma habitual por varios tipos de desastres naturales: terremotos, tsunamis, volcanes, tifones... Sus infraestructuras están preparadas para hacerles frente y la población tiene aprendidos los mecanismos de actuación. Ahora, el Gobierno de Tokio ha querido modernizar esos mecanismos y ha utilizado la inteligencia artificial para simular qué pasaría si el monte Fuji entrase en erupción, informa en el vídeo Clara Marín.

La última vez que ocurrió, en 1707, les pilló por sorpresa. Pero esta vez los japoneses tienen todo bajo control. Explosiones, ríos de lava, cenizas y una gigantesca nube de polvo que cubre todo el cielo. Así, dicen los científicos, sería una erupción del Monte Fuji si se produjese a día de hoy. Y es precisamente ese escenario el que muestra la recreación que ha realizado el gobierno metropolitano de Tokio con inteligencia artificial para preparar a la población frente al fenómeno.

PUEDE INTERESARTE España asistirá a tres eclipses solares entre 2026 y 2028: es la primera vez que ocurre en más de un siglo

La lluvia de ceniza haría las calles intransitables y se producirían aglomeraciones

Unas 14 millones de personas se verían afectadas por la lluvia de ceniza. Se producirían cortes de luz y las calles se tornarían escombreras grises donde apenas se puede caminar por la poca visibilidad. Ante la alarma y las posibles evacuaciones masivas, se prevé que se generen aglomeraciones en la ciudad mientras el pánico se apodera de la situación.

Además, el escenario muestra coches cubiertos de polvo y supermercados completamente arrasados. La ceniza alcanzaría un radio de hasta 110 kilómetros y en ciertas zonas la atmósfera sería irrespirable. Pero es un escenario catastrófico que en Japón ya saben cómo afrontar.

El vídeo que han difundido las autoridades no solo recopila los peligros, sino que ofrece recomendaciones. Algunas de las medidas a tomar por la población son mantenerse informado en todo momento de las condiciones meteorológicas o tener preparada comida enlatada y un kit básico de primeros auxilios para una posible evacuación. Por supuesto, habría que volver a sacar la mascarilla.