Begoña y Carmen se casan a los 73 años: una historia de amor en la residencia

Su historia comenzó 7 años atrás, en otra residencia de La Rioja. "La casualidad más bonita de mi vida", reconoce Carmen.

Begoña y Carmen se acaban de casar a los 73 años. Se conocieron en una residencia de La Rioja hace siete y a partir de entonces se hicieron inseparables. Halagos y muchas caricias antes de entrar a la celebración de su boda. "Que guapa está ella", dice Carmen con una mirada de cariño y amor.

Sonrisa de lado a lado al llegan al particular altar, hecho para la ocasión, en la residencia donde viven.

Carmen aprendió el lenguaje de signos por Begoña, sordomuda, y esta la cuidó cuando estuvo mala

Desde entonces han forjado aún más si se puede, un amor que reconforta, que cuida y acompaña aprendió lenguaje de signos por Begoña, que es sordomuda y Begoña la atendió cuando estaba muy delicada de salud. Como explica la neuropsicóloga Andrea Iglesias, "el amor y el apego juegan una función clave que es brindar seguridad emocional, una confianza y esa fortaleza para afrontar los cambios y las pérdidas propias de la edad".

Hoy lo celebran junto al resto de residentes, "que me gusta que se hayan casado y que duren muchos años de casamiento", dice uno de ellos que se ha puesto hasta pajarita para la ocasión. "Que sean felices toda la vida y que se amen con mucha fuerza", dice otra de las compañeras de la residencia. Todos emocionados, "que sean dos mujeres pues bien". Y la rosa en la solapa que no falte.

Sin quererlo rompen tabúes. Carmen, ya en el altar lanza un mensaje de amor que merece la pena recoger. "Por favor, que la gente se quiera. Sea hombre, sea mujer, pero adelante con su amor", dice emocionada.

Ellas dan el sí quiero a un amor que que no tiene edad ni género.