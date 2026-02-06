Horizonte Madrid, 06 FEB 2026 - 01:54h.

Carmen Porter e Iker Jiménez se muestran sorprendidos porque no se esperaban que su hija, con tan solo 14 años, sacara esta conclusión

Este jueves, los colaboradores e invitados influencers de 'Horizonte' opinaban sobre el anuncio de Pedro Sánchez el pasado 3 de febrero sobre la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años. Una medida que se incluye dentro de un paquete entre las que se encuentran la verificación de la edad o la trazabilidad del odio.

Un debate al que se han sumado Iker Jiménez y Carmen Porter con una anécdota sobre su hija opinando también sobre el polémico tema: "Le preguntábamos a Alma y me hace un informe que ha alucinado". "Tiene 14 años y están todos muy cabreados", adelanta la periodista.

La opinión de su hija lleva a Iker Jiménez a lanzar una reflexión

Según cuentan los presentadores, tanto su hija, como sus amigos, opinan igual: "Aquí hay una cuestión de porqué la juventud no sé si está muy a favor de Pedro Sánchez o no, parecía que no. Esto es una corriente que hay que cortar. Me he quedado sorprendidísimo, pero sorprendidísimo".

"Nos decía que en las redes sociales que ella consume, siempre con nuestra supervisión, decía: 'Esto estamos todos los jóvenes de acuerdo. Pedro Sánchez lo corta porque como van en contra de él y la mayoría de la gente de mi edad quiere votar a Vox...'", desvela Carmen Porter.

Lo que sorprende mayormente a Iker Jiménez es que "esto es muy atrás, es decir, estamos hablando de chavales y chavalas de 14 años, o sea, es mucho antes de empezar a votar". Lo que le hace lanzar una reflexión a la mesa: "¿Es que alguien que sabe de esto está viendo un fenómeno y se corta o es porque hay que evitar a los críos todo esto".