Pedro Jiménez 02 FEB 2026 - 22:07h.

Fernando Esteso, humorista y actor del destape, falleció este domingo en Valencia a los 80 años después de permanecer ingresado desde hacía un par de días en el Hospital Universitario La Fe de la capital del Turia por una insuficiencia respiratoria, según 'Levante EMV'. Iker Jiménez no ha desaprovechado la ocasión de rendirle un sentido homenaje en 'Horizonte' este lunes, en su segunda semana tras su flamante estreno de su tira diaria del programa del que lleva ya como 'director de orquesta' desde hace más de cinco años.

"Muy grande", ha comenzado diciendo el presentador, tras lo que ha añadido que si uno compara las películas que hacía en aquel entonces el actor con las de ahora se vería todo como "una bizarrez": "Viene con una tradición del humor español". Iker Jiménez ha puesto de ejemplo 'Los chulos', película en donde Fernando Esteso, según ha señalado, "era un tipo que con sus prostíbulos tenía a todos los políticos así. Ojo. Los tenía atrapados".

Además, Iker Jiménez ha tildado a Fernando Esteso como un "fragmento del cine español" en su homenaje al actor: "Lo que es indudable es que el cine de esta banda maravillosa reflejaba muy bien el sentido de ese país concreto".

"Un humor satírico que denuncia lo que está pasando"

En resumen, como ha dicho Iker Jiménez, todo lo que rondaba en torno a Fernando Esteso se trataba de un humor satírico "que denuncia lo que está pasando": "La política la tenían así", ha vuelto a comentar Iker Jiménez.