02 FEB 2026 - 12:53h.

Una mujer venezolana ha sido detenida en Bilbao tras confesar haber asesinado a su pareja mientras dormía

El suceso tuvo lugar el pasado viernes en el barrio de Uribarri, en Bilbao, donde una mujer de 67 años y origen venezolano fue detenida como presunta autora del asesinato de su pareja en el domicilio que ambos compartían.

Según la investigación policial, la mujer habría atacado a su marido mientras este dormía, asestándole varias puñaladas que le causaron la muerte. Posteriormente, presuntamente le amputó un testículo. Tras el crimen, la detenida habría contactado con su hija para confesarle lo ocurrido.

Las primeras hipótesis apuntan a que el asesinato podría estar relacionado con un episodio de celos, aunque los investigadores continúan recabando pruebas para esclarecer por completo las circunstancias del suceso.

Este lunes, en 'En boca de todos' hemos conocido que el juez encargado del caso ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la detenida. La investigación sigue abierta, a la espera de los resultados definitivos de los informes forenses y del avance de las diligencias policiales