Tras cometer el asesinato se atrinchero en su casa

La denuncia de malos tratos de una mujer hacia su expareja tras una reyerta en un pueblo de Sevilla: "Me ha intentado atropellar"

Un hombre de 67 años presuntamente mata a apuñaladas a María Belén, su expareja, en el domicilio de ella. Su hermana, que vive en el piso de arriba, la escucha gritar, alterada, baja y se encuentra a su hermana sin vida, y ve a su expareja saliendo corriendo de la vivienda. El hombre se atrinchera en su vivienda, la policía negocia durante horas con él, que amenaza constantemente con autolesionarse, pero en un momento dado la comunicación se corta, por lo que la Guardia Civil entra y se encuentra a este hombre también fallecido.

'En boca de todos 'ha hablado con Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, quien explica lo que ha hablado con la madre de la víctima: “La madre de ella me decía que no tenía más que buenas palabras hacia él, que a veces le acompañaba al médico y visitaba bastante a su hija. La hermana bajó y se encontró la situación: a Belén ensangrentada y a él todavía con el cuchillo y con el cuerpo de Belén entre sus manos”.

Alcaldesa de Mos, sobre la violencia de género: "Es una lacra que se extiende por toda España"

Aprovecha para hacer una reflexión sobre la violencia de género: “Es una lacra que se extiende por toda España, es una lacra que no entiende de condición económica, ni social, ni de edad. Hoy nos tocó a nosotros y es realmente duro esto”.

Además, comenta que aunque estaban separados, todavía tenían relación: “Se separaron hace dos meses, pero pasaban tiempo juntos a pesar de estar separados. Ahora, lo que ha ocurrido demuestra que fuese tan bueno ni que estuviese bien de la cabeza”.