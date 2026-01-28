El detenido se encuentra en el hospital tras intentarse quitarse la vida

Han detenido a un padre acusado de matar a su hija autista. El arrestado está registrado en el sistema VioGén. Actualmente se encuentra en el hospital bajo custodia policial porque, después de lo que presuntamente hizo, intentó quitarse la vida.

Todo ocurrió el lunes en torno a las once de la noche. Se recibe una llamada de emergencias y los sanitarios acuden a la casa, pero no pudieron hacer nada por la vida de esta chica de 30 años con autismo severo. Una vecina también intentó ayudarla.

Vecina del detenido: "No escuchamos nada y nunca había habido problemas"

Los vecinos están incrédulos con lo que ha sucedido, pero además, durante los meses que han estado viviendo ahí, absolutamente nadie nunca ha visto a la hija. 'En boca de todos' ha podido hablar con Fabiola, una de las vecinas, quien asegura no haber visto nunca a la hija: “Nunca vi a la hija. En varias ocasiones me encontré con el señor, pero con la chica jamás. Él parecía que no quería tener contacto con los vecinos”.

Además, comenta que él tenía actitudes raras: “Era una persona un poco hiperactiva, era cordial, saludaba, pero evitaba el contacto. No quería que nadie se asomara a la puerta, me parecía una actitud un poco extraña”. Sobre la noche del suceso, comenta: “No escuchamos nada y nunca había habido problemas”.