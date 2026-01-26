El acusado de matar al niño de Sueca se refugia en una única explicación: “Un ataque de locura”

Raquel Ortega 26 ENE 2026 - 11:54h.

Los hechos ocurrieron el sábado 24 de enero, alrededor de las 17:30 horas, cuando Álex acababa de terminar un partido de fútbol

El presunto autor se entregó ensangrentado en el cuartel de la Guardia Civil y confesó el crimen

‘En boca de todos’ analiza el crimen que ha conmocionado a Sueca (Valencia), donde Álex, un niño de 13 años, fue asesinado presuntamente por el padre de su amigo tras acudir a su casa a jugar a videojuegos después de un partido de fútbol.

Los hechos ocurrieron el sábado 24 de enero, alrededor de las 17:30 horas. Álex acababa de terminar un partido de fútbol y pidió permiso a su madre para ir a casa de un amigo a jugar a videojuegos. “No te preocupes, mamá, es muy buen hombre”, le dijo Alex a su madre, a quien no le gustó la idea. Una hora después, el niño era asesinado.

El presunto autor, Juan Fran, de 48 años, se presentó en el cuartel de la Guardia Civil cubierto de sangre y confesó: “He matado al amigo de mi hijo de trece años”. En el registro de la vivienda, la Policía Científica encontró un bate de béisbol y un cuchillo.

La investigación sigue abierta y, aunque de momento no hay una versión definitiva de lo ocurrido, sí hay varias hipótesis. Una de ellas apunta a una discusión que habría desencadenado el ataque. Otra posibilidad era que el padre intentara proteger a su hijo, algo que no encajaría al tratarse de un menor inimputable por su edad.

El presunto asesino tenía antecedentes por violencia de género, lo que ha llevado a los investigadores a plantearse si el crimen pudo estar motivado por el deseo de hacer daño a su expareja, amiga de la familia de Álex. En ‘En boca de todos’, varios vecinos han mostrado su sorpresa ante lo ocurrido: “Era un vecino completamente normal, y familiar. Nadie se explica esto”.

El periodista Ignacio Cabanes: “Asume la autoría y habla de un ataque de locura”

Ignacio Cabanes, redactor del diario ‘Las Provincias’, ha hablado con el entorno de la familia y asegura que la opción de que el acusado estuviera encubriendo a su hijo está prácticamente descartada. “El niño tiene 13 años y es inimputable, por lo que no tendría sentido asumir una culpa que no le corresponde”, explica.

Según Cabanes, el hombre reconoce los hechos y se aferra a una única explicación: “Asume la responsabilidad. Dice que le dio un ataque de locura y que lo mató, pero no aporta más detalles”. Una estrategia que, según los expertos, podría buscar una menor responsabilidad penal alegando una alteración de la conciencia en el momento del crimen.