Un maquinista y dos pasajeros voluntarios graban las primeras imágenes de los raíles destrozados

Santiago, superviviente del Alvia que rescató a la niña de seis años cuya familia ha fallecido: "Me decía ¿y mi familia?"

‘En boca de todos’ habla, en exclusiva, con un testigo clave que relata una búsqueda repleta de hallazgos inquietantes: son los primeros pasos y las pruebas reveladores del descarrilamiento de trenes que se produjo el pasado domingo entre el Iryo y el Alvia. Este es el origen de la tragedia, grabado por un maquinista y dos voluntarios que viajaban en el tren que circulaba detrás del accidente.

Hablamos con una de las tres personas que va en busca del Iryo descarrilado (un maquinista y dos pasajeros voluntarios que viajaban en el Avlo que iba detrás de los dos trenes descarrilados) y su relato, que además tiene algo especial, va a impactar, pues se encuentra los raíles rotos. Para fortalecer su relato, comparte con el programa las fotos y vídeos que hace de los destrozaos que causó el tren descarrilado.

El testimonio clave de un testigo de la tragedia

Cuenta este testigo de la tragedia que, después de que el tren se detuviera sin brusquedad en mitad del trayecto, el maquinista pidió dos voluntarios para ir a buscar de dos trenes que le habían informado que "estaban desaparecidos": “Encontramos las vías rotas, partida y levantadas. Vamos comentando lo que vemos, que la aguja ha reventado”, es parte del testimonio de este testigo del accidente durante una entrevista con Nacho Abad.

Y es que estas vías no son las que ha mostrado la Guardia Civil, sino que son destrozos que se encuentran los voluntarios durante los cerca de veinticinco minutos que estuvieron andando a oscuras (solo con la iluminación de varias linternas) hasta recorrer los dos kilómetros y medio que les separaba del primer tren descarrilado: "Después de un túnel empezamos a ver que la vía está rota, que hay trozos de vía partida". El equipo de colaboradores del programa desgrana toda esta información.

Un ingeniero industrial apunta a la construcción de las vías del tren con "acero de mala calidad"

José Trigueros, el presidente del Instituto de Ingeniería de España, analiza estas imágenes en 'En boca de todos': "El desvío es lo que hace que los últimos vagones invadan el otro carril. Mi punto de vista es que el tren que llega, el Alvia, no se se lleva los carriles del Iryo, sino que es el bogie. Si el informe dice que la vía está rota antes me pregunto por qué las medidas de seguridad no lo detectan o por qué no se comunica", son sus palabras. Por su parte, Miguel Santa Cruz, ingeniero industrial, también analiza las imágenes de la vía rota y apunta a la construcción de las vías con "acero de mala calidad".