El ministro de transportes anuncia que ya han firmado la garantía para los maquinistas de Rodalies

Así ha sido la entrevista de Óscar Puente en 'Todo es mentira'

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado que el servicio de Rodalies se reanudará el próximo viernes, después de que no haya sido posible hacerlo en la jornada prevista inicialmente. Según ha explicado, durante la jornada de hoy tras 36 horas de paro de los maquinistas a causa de la inseguridad que sienten tras una semana negra en el sector ferroviario. Así lo ha explicado el ministro en 'Todo es mentira'.

Por otro lado, el responsable de Transportes ha confirmado que el Ministerio ya ha firmado por escrito la garantía solicitada por los maquinistas para asegurar que se cumplen las condiciones de seguridad necesarias para la prestación del servicio. Los representantes del colectivo habían reclamado este compromiso formal como requisito previo para la reanudación de la circulación. “El documento ya está firmado”, ha afirmado el ministro ante la respuesta de Risto Mejide, subrayando que la seguridad de los trabajadores está garantizada y que se ha dado respuesta a la petición realizada por los maquinistas.