El ingeniero industrial da su opinión como especialista sobre las vibraciones en las líneas de AVE y advierte sobre su peligrosidad

El equipo de 'Todo es mentira' está desconcertado por el cambio de opinión de Adif sobre la velocidad a la que debe ir la línea Madrid-Barcelona, sobre todo cuando "te entran 25 incidencias después de una tragedia con 43 muertos" y los "maquinistas que están llamando a la huelga".

A esta situación hay que sumarle que "la gente está lógicamente preocupada", por no decir asustada "por no asustar a nadie", puntualiza Risto Mejide. Un tema sobre el que el presentador pide opinión a Juan Franco, ingeniero industrial presente en la mesa del programa.

La advertencia de un ingeniero industrial sobre las vibraciones

El especialista confiesa no ser consciente de la gravedad de las incidencias pero, lo que él recomienda para ser "prudente" es "reducir la velocidad de los AVEs hasta el punto de que no se produzca ni una sola vibración de las que hemos visto hasta ahora".

Y es que, bajo el punto de vista del ingeniero industrial, "esas vibraciones nos están avisando de peligros y si hay peligro, se puede traducir en otra catástrofe". Una afirmación que hace preguntarse a Risto Mejide si en el momento que vemos una vibración en un tren, está habiendo peligro o no. "Sí. A priori, por lo menos, habría que estudiarlo".

Tanto es así que, "yo, sabiendo lo que sé, no me monto en un AVE a sabiendas de que hay esas vibraciones", asegura sin importar todos los tramos en los que existan: "Me da igual, la técnica es la técnica. Si es 1 km, es 1 km. Si son 500.000, sin 500.000".

El motivo por el que es importante vigilar las vibraciones es porque pueden producir una tragedia dependiendo de su frecuencia o su resonancia: "Puede saltar por los aires, se puede romper un bogei y luego estaríamos estudiando si es cosa de la vía, si es cosa de que no..." Por lo que Juan Franco insiste: "Es decir, bajo mi punto de vista y con mis conocimientos técnicos, esas vibraciones para mí son un peligro por sí mismas".

"Aquí hay un equilibrio complicado. Tenemos que intentar no alarmar a la población, pero también hablar de la prudencia que toca en estos momentos", puntualiza Risto Mejide. Por esta razón, el ingeniero industrial señala: "Lo más prudente es llegar media hora más tarde o una hora más tarde hasta que eso se sepa".

No obstante, a Juan Franco le llama la atención todos los videos que circulan en internet donde se ve la vibración en los trenes y, para ejemplificar su peligrosidad, cuenta una anécdota personal: "Estaba haciendo agujeros en un taladro, me empieza a vibrar. Yo ya sabía que ese taladro se iba a romper. Lo sabía, me era molesto y dije voy a seguir y se rompió".