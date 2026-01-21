Risto Mejide responde a la pregunta de un familiar de una víctima en un programa de la casa: "¿Para qué pagamos impuestos?"

Las palabras de agradecimiento de Risto Mejide a Julio, el héroe de 16 años que colaboró en Adamuz: "Representáis lo mejor que tenemos"

Este 21 de enero se cumple el tercer día de luto nacional y la segunda jornada de luto oficial, día en el que se espera que se cierre "esa nefasta lista de hasta 43 fallecidos" por el accidente de Adamuz, señala Risto Mejide. Sin embargo, "hoy es el día en que tenemos que lamentar un nuevo accidente en Gelida, en Rodalies, que ha costado otra víctima mortal, en este caso el maquinista", apunta el presentador: "Nuestro afecto, como siempre, a todas las víctimas, a las familias de las víctimas y nuestro más sentido pésame".

Estos trágicos sucesos nos lleva a preguntarnos e indagar, no solo por las víctimas, también por sus familias, los supervivientes y todos aquellos compatriotas que alguna vez tenemos que hacer algo tan sencillo y cotidiano como tomar un tren, indica. Y es que, en un programa de Meadiset, la familiar de Agustín, fallecido en el accidente de Adamuz se hacía una pregunta que ha dejado pensativo durante el resto del día a Risto Mejide: "¿Para qué pagamos impuestos?". Una pregunta sobre la que ha reflexionado el presentador y que hoy responde en 'Todo es mentira'.

"Pagamos impuestos para..."

Para Risto Mejide, "Marimar tiene razón, es una pregunta muy lícita". Por esta razón, el presentador dedica la primera parte del programa para recordar "lo que ya es demasiado obvio": ¿Para qué pagamos impuestos". "Pagamos impuestos para que nos garanticen la máxima calidad de servicios e infraestructuras, no para que nos digan que el tren vive en España su mejor momento de su historia cuando todas las evidencias dicen lo contrario. Pagamos impuestos para que se invierta en un mantenimiento adecuado, lógico y responsable de las vías y de los trenes, no para que las advertencias de maquinistas, que son los primeros que están ahí, sean ignoradas durante meses y tenga que ocurrir una tragedia de magnitudes épicas para que les hagamos caso. Pagamos impuestos para que tengamos alta velocidad, no velocidad variable según lo que Adif vaya considerando a cada hora del día, asumiendo con miedo esa responsabilidad, porque al fin y al cabo es una asunción de responsabilidad", responde el presentador.

Y es que, en la tarde de ayer conocíamos la noticia de que Adif había decidido reducir la velocidad de un tramo de la línea Madrid-Barcelona a menos de 160 km/h para que, pocas horas después, aseguraran que ya no era necesario, para que más tarde vuelvan a reducirla. Ahora, un día más tarde, descubrimos que la línea Madrid-Valencia también va a sufrir esta restricción.

"Para eso no pagamos impuestos. Pagamos impuestos para que el máximo responsable nos proporcione información veraz, rigurosa y puntual y no soflamas propagandísticas de 350 km/h en un tramo que no puede soportar a día de hoy ni los 160. Pagamos impuestos para que nos infundan seguridad y confianza, no incertidumbre y caos. Pagamos impuestos para que se compren los mejores materiales, no materiales 'low cost', como ha denunciado otro sindicato. Pagamos impuestos para que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios sea un organismo independiente, como nos viene exigiendo Europa desde 2016", insiste Risto Mejide.

Por lo tanto, "pagamos impuestos para que lo que tiene que funcionar funcione y si no funciona, hay que exigir responsabilidades. Nosotros por las víctimas, por los familiares de las víctimas y por todos los que alguna vez tenemos que coger un tren, vamos a exigir esas responsabilidades", concluye el presentador.