El vicesecretario de Organización del PP en Madrid recuerda los sucesos politizados por Óscar Puente y el PSOE y hace una petición al Gobierno

El vicesecretario de Organización del PP en Madrid confiesa en 'Todo es mentira' quedarse con una cosa que decía Óscar Puente relacionado con la campaña política que ha hecho Vox de la tragedia en Adamuz y con la petición de Pablo Echenique sobre ser prudentes y pedir a la población tranquilidad.

Y es que, que se pida que no se politice el suceso es algo que le choca: "Me sorprende". Eso no quita que esté de acuerdo con el tema pues "ojalá este sea el primer caso de los últimos 15 o 20 que recuerdo yo el que no se politice utilizando a las víctimas".

Sin embargo, recuerda que este "llamamiento a la responsabilidad y a la prudencia lo hace el mayor agitador del reino" señalando "sus bromas cuando Castilla y León se estaba quemando y él poniendo tweets cachondos de 'Parece que la cosa está calentita'". "¿Ese es el que nos está pidiendo la prudencia a todos los demás, no?", pregunta cargando irónicamente Alfonso Serrano.

La petición de Alfonso Serrano al Gobierno y sus socios

El político insiste en que "lo que tenemos que hacer todos en este momento" es no politizar y no especular, tal y como pidió Risto Mejide en el programa anterior. No obstante, es ahora él quien pide al Gobierno y a sus socios "precisamente ese ejercicio de responsabilidad porque son los mismos que durante los dos días primeros de la Dana utilizaban publicidad pagada en redes para atacar a Mazón, son los mismos que politizaron la muerte del perro Excalibur por ébola en Madrid, son los mismos que politizaron el Prestige, son los mismos que han politizado el 11-M y llamaban asesinos a un Gobierno a las 48 horas del atentado...".

Por lo tanto, el colaborador está de acuerdo en que, si este suceso sirve para "dar esa imagen y unidad", no tiene problemas en esperar pues "va a haber tiempo para exigir responsabilidades". Sin embargo, insiste en que "a día de hoy faltan todavía saber cuál es el número definitivo de fallecidos creo que eso es en lo que deberíamos en estos momentos centrarnos".

"A partir de ahí, evidentemente, creo que es legítimo en democracia exigir responsabilidades técnicas, judiciales y políticas y saber hasta las últimas consecuencias y qué es lo que ha pasado", concluye Alfonso Serrano.

Algo que le gustaría a Risto Mejide preguntarle directamente al ministro: "Llevamos dos días ofreciéndole, invitándole a entrar en el programa y de momento ha declinado la invitación". Muchos podrían pensar que se debe a que tiene cosas más importantes que hacer, "pero es que no ha parado de aparecer en otros programas", resalta el presentador.

"Yo me pregunto si al ministro le importa en algo, por ejemplo, los casi tres millones de espectadores que vieron este programa ayer. O sea, si le importa en algo dar algún tipo de explicación, aquí no tenemos ningún problema y seguiremos invitándole a ver si en algún momento se digna", añade Risto Mejide.