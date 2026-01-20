¿Está relacionado la medida de Adif con la tragedia en Adamuz?: El experto responde

En 'Todo es mentira' reciben a Jorge Murtra, exdirector de Protección Civil de Renfe y experto que formó parte de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, la cual se encuentra actualmente investigando lo ocurrido en Adamuz.

En su intervención, el equipo le pregunta por una última hora: Adif decide reducir la velocidad en un tramo que supone el 25% de la línea Madrid-Barcelona a menos de 160 km/h para saber qué opina al respecto. Además, el experto hace una confesión que llama especialmente la atención de Risto Mejide sobre el accidente ferroviario en Adamuz.

Su opinión sobre el límite de velocidad en la línea Madrid-Barcelona

Cuando el presentador le pregunta a qué le suena esta última hora, Jorge Murtra responde: "Pues algo se ha detectado para tomar una medida tan drástica y de prevención. Todo lo que sea prevención, yo soy prevencionista, yo me apunto mientras se clarifiquen algunos aspectos".

Además, tiene claro que "por la inmediatez de una con la otra", "seguro que están vinculados" este suceso con el reciente accidente ferroviario de Adamuz: "No tengo ninguna duda".

Risto Mejide se muestra de acuerdo con esta medida "por la tranquilidad de todos los pasajeros". Una declaración que respalda del experto: "Es significativo y es prudente".

Sin embargo, no hay que dejar pasar que esto es una medida que ya exigieron los maquinistas en agosto. "Lo que lo que he estado escuchando de los maquinistas eran varios temas y, además, esto lo hacen sistemáticamente y muy bien hecho", señala Jorge Murtra.

Y es que, para el experto, es muy importante diferenciar entre vibraciones, ondulaciones y traqueteos. "Una vibración no es normal en alta velocidad. Todos hemos ido en trenes de alta velocidad y no tienes traqueteo, pero sí ondulaciones en según qué tramos. Pero traqueteo es una cosa ya de que se tenía que hacer mirar", puntualiza el entrevistado.

Jamás vio un carril seccionado de esa manera

Por internet se mueve una impactante imagen de la vía seccionada, algo para lo que todavía el ministro Óscar Puente no tiene respuesta pues no sabe si se rompió la vía y el tren descarriló o, por el contrario, sucedió al revés.

Jorge Murtra, quien asegura haber participado en accidentes de ferrocarril, asegura que "nunca se puede especular": "Se tiene que mirar hasta el último dato para determinar pues la posibilidad son ambas. Todo es posible".

Eso sí, el experto hace una confesión: "Yo nunca he visto un carril seccionado de esta forma. El impacto o lo que sea, ha sido muy importante, por supuesto". Una afirmación que llama la atención de Risto Mejide, quien le vuelve a preguntar sobre el tema: "No, no. Yo he visto accidentes, he visto carriles retorcidos, incluso los carriles van muy, muy, muy anclados, que se levanten, etcétera. Todo es posible, pero de un golpe de esta forma, salvo que haya sido el latigazo o el final de un zigzagueo del tren que claro, a esta velocidad es un golpe en seco lateral, pues puede romperlo o puede ser donde haya producido el descarrilamiento o anteriormente venía el tren ya con problemas de estabilidad".

Y es que, en los descarrilamientos que ha vivido, la vía "se rompe, levanta, arranca travesaños, el balasto se esparce...". Sin embargo, insiste: "El tipo de esta rotura, por la que he visto en una fotografía, no lo he visto yo". Eso sí, quiere dejar claro que él ha participado en grandes accidentes y no en el día a día,.