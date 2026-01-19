La diputada del PP, Ana Vázquez, no puede contener las lágrimas recordando el accidente ferroviario en Galicia

Tras la tragedia ferroviaria el 18 de enero, 'Todo es mentira' arranca el programa con un especial informativo en el que tratan de arrojar luz entre todas las especulaciones al terrible suceso acontecido. Sin embargo, una de las colaboradoras se muestra especialmente afectada y esa es Ana Vázquez.

La diputada del Partido Popular opina en esta ocasión "más como persona que como política" en este día tras recordarle el accidente al sucedido en 2013 en Galicia.

Las lágrimas de Ana Vázquez: "Esa gente lo están pasando muy mal"

Con lágrimas en los ojos, la colaboradora confiesa que cuando vio la noticia la pasada tarde, le sucedió algo: "No pude dejar de pensar en Angrois, en nuestros amigos, en cómo estábamos esperando en aquel centro a que nos dieran información, si estaban en los hospitales..." Y es que Ana Vázquez recuerda, completamente rota, que algún amigo suyo perdió a sus hijas en dicha tragedia: "Es horroroso".

Por este motivo, la diputada del PP lanza un mensaje: "Yo solo quiero estar con las víctimas, que penséis en las víctimas. Ya habrá tiempo para buscar responsables, para que no vuelva a suceder eso nunca más, porque de ahí se aprende".

El ejemplo de ello son las medidas tomadas en Angrois pues, tras el accidente, se instaló el sistema este de frenado ERTMS: "Hemos mejorado". Sin embargo, en el tren de alta de velocidad esta mañana camino a Madrid "la gente hablaba de esto y venían asustados porque desde Galicia tenemos 32 túneles a mucha velocidad. Entonces a la gente le da miedo".

Aún así, Ana Vázquez reconoce: "Estamos ante la alta velocidad, que es muy segura y que la gente tenemos que seguir confiando". "Ya buscaremos responsabilidades, ya habrá momento de que los políticos nos echemos los trastos a la cabeza, pero hoy no. Hoy no porque te digo que, esa gente que todavía está esperando noticias, que no sabe si están en los hospitales o dónde están, lo están pasando muy mal", insiste la colaboradora.