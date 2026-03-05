Los riesgos de la IA ya se ven en la guerra de Irán: "Sus mentiras llegan a millones de personas"

Karina Gibert, catedrática de IA de IDEAI-UPC: "Todo el mundo puede acceder a la IA y debemos hacer una llamada a la prudencia"

Chicos que se hacen pasar por mujeres en redes sociales: la última novedad de los deepfakes que es casi imposible de detectar

La IA avanza a pasos agigantados y cada vez nos cuesta más saber lo que es real y lo que no. En solo unos años hemos pasado de montajes muy sencillos a impresionantes escenas que son difíciles de saber si son realidad o no. Que la IA ha llegado para quedarse es algo que ya asumimos casi todos, pero cuando no se utiliza bien, advierten los expertos, es muy peligrosa, informan M. Pérez y S. García.

Karina Gibert, catedrática de IA de IDEAI-UPC reconoce que "estamos en un momento disruptivo, la explosión es extraordinaria. Todo el mundo puede acceder a la IA y debemos hacer una llamada a la prudencia. Se le pide algo y lo hace, pero cuando se equivoca lo hace para millones de usuarios".

La IA y su uso para desinformar

Pasamos de un ejemplo baladí a otro real y más complejo. El primero, ver a Will Smith comiendo espagueti. La primera vez que se pudo ver en las redes se notaba que no era real, ya no. Y su voz suena casi igual que la original. Lo mismo ocurre con los vídeos de la guerra de Irán que se distribuyen en las redes, muchos de ellos generados por IA y falsos, por lo tanto. Y cada vez es más complicado saber lo que es verdad o mentira.

Cada vez más expertos alertan de las consecuencias de utilizar estas herramientas para desinformar. Se emplean sobre todo en contextos de crisis, o guerras. En un mundo sobresaturados informativamente, cada vez es más sencillo colar este tipo de mensajes.