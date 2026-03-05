Lara Guerra 05 MAR 2026 - 00:20h.

Noemí Salazar se abre en canal como nunca antes en 'Los Gipsy Kings'

Dani y La Rebe protagonizan un nostálgico momento y vuelven a la casa de sus abuelos: "Aún se conserva el olor"

'Los Gipsy Kings' llegan con una nueva entrega llena de aventuras; y es que las Salazar vuelven a hacer un preciado brunch junto a las Guiribitey donde ambas se han abierto sobre sus relaciones amorosas. Asimismo, las influencers no han dudado en revelar momentos realmente complicados en sus vidas.

En primer lugar, entre risas, ambas comparan los mensajes de sus maridos. Noemí desvelaba el del suyo: "Me ha dicho 'trae pan y galletas'. Tras ella, le seguía su madre: 'Buenos días, cariño. Si terminas a las 9 estaremos en la casa de mi madre que es su cumpleaños'. Faltaban segundos para que su hija saltara para halagar el "cariño" que ha mencionado su padre.

Por otro lado, llegaba el turno de Tatiana Guiribitey quién sorprendía encarecidamente con las palabras de su pareja: 'Voy a decir todo lo que manda el mío. Pensar que al principio me daba miedo quererte y ahora me da miedo perderte'. Las Salazar coincidían en que "esos hombres ya no existen".

Además, Raquel no dudaba en comenta al equipo del programa que para ella esos mensajes son demasiado: "También que empalago de hombre. A mi eso no me gusta". Después llegaba el turno de Camila la cual contaba toda la historia sobre su relación: "Nos conocimos en la universidad. Llevamos juntos 11 años y nuestra primera hija la tuvimos con un vientre de alquiler. Fue uno de los momentos más oscuros...fueron años".

Al ver por donde encaminaba la conversación, su madre le ayuda a proseguir con lo sucedido: "Fueron años...lo más duro es que te hagas un in vitro, que sepas que lo tienes dentro y que te digan que no se dio. Ahí tienes que hacerte una intervención...yo no puedo hablar de este tema porque cuando lo hago lloro. Cuándo lo hizo ese día, se encerró e su cuarto y dijo 'no quiero que nadie me vea' Tú como madre no tienes palabras para decirle porque ers muy fuerte, había perdido un hijo y estaba de duelo".

Noemí Salazar: "Llegué a pensar que Dios no me lo daba por algo"

Noemí confesaba la emoción que le estaba produciendo la conversación: "Me dio mucha pena Tati...se puso a llorar. Se pasa tan mal en esos momentos, ahí da igual el dinero porque mira a las mujeres ultra millonarias que tiene todo a su alcance. Hay cosas que no se pueden comprar".

Asimismo detalla que "yo pensaba que igual Dios no quería que tuviera hijos, quizá tenia tanto que pensaba que eso no se me iba a dar", detalla la influencer; a lo que ella responde que "te entiendo tanto. Al mes de casarme me quede embarazada de Mimi, pero luego pasaron años hasta 8 y no me quedaba embarazada. Yo lloraba y no lo entendía. Me hice una fecundación in vitro y salió mal"

Asimismo, la hija de Raquel hace una gran confesión: "Esto es algo que no he contado nunca a nadie, es algo muy intimo que me hacía mucho daño. La gente de mi familia se está enterando ahora mismo", a lo que le responde que "en las redes te pueden ver bien y feliz, pero nadie sabe el dolor que uno pasa. Somos seres humanos". Por último, Raquel asegura que en el momento que se dio por vencida fue cuando Dios le dio lo que necesitaba: "Yo ya asumí que tal vez Dios me lo estaba quitando par ano sufrir, cuando me planté y dije que no, ahí fue cuando vino mi angelito. Él es muy especial."