Las clases de cocina tradicional española de Raquel Salazar con Taty: "Voy a tener el honor de enseñarles"

Raquel Salazar le enseña a Taty la receta de sus famosas croquetas

Las Salazar impresionan a Las Guiribitey con "mentirijillas" y mucho ingenio en su lujoso 'brunch': "Al final se van a dar cuenta"

Compartir







Raquel visita la casa de las Guiribitey para darle a Taty una clase de cocina muy especial: quiere enseñarle la receta de sus famosas croquetas, que, según ella misma asegura: “En pocos sitios las vas a probar”.

Nada más empezar, Raquel se da cuenta de que la cocina no es precisamente el fuerte de Taty: “Tú cocinas poco, ¿verdad?”, le pregunta al ver cómo se maneja en la cocina. Taty reconoce que no cocina nunca y que si sus amigas la vieran así, no se lo creerían. Pero a Raquel su estilo de vida le parece de lo más aburrido: “Qué aburrimiento no lavar, no planchar, que te frieguen el vaso… ¿pero qué haces todo el día? ¿Metida en TikTok?”.

En medio de la clase, Raquel quiere saber si Taty cree que podría llegar a ser fina algún día. Taty le explica su teoría particular: “Si te haces otro peinado y te pones otra ropa, ya eres pija”. A lo que Raquel responde entre risas: "Yo es que soy más JLo".

Mientras cocinan, a Taty se le mancha el vestido y Raquel corre a ayudarla a limpiarse: “A esta le da un parraque y se me queda aquí”.

Raquel le confiesa la verdad sobre su servicio a Taty

Llega entonces el momento de freír las croquetas, pero Taty prefiere apartarse para que no le coja olor el pelo: “Luego huelo a fritanga”. Raquel insiste en que se quede a su lado y Taty, tras oler su pelo, le dice: “Huele un poquito a fritanga”. El cocinero de Taty lo confirma. Finalmente, Raquel logra que Taty fría las croquetas junto a ella.

Raquel decide confesarle a Taty la verdad sobre Pepita: “Era mi vecina” . Taty le contesta que ya lo sabía.

Al final, Raquel siente que ha hecho una labor importante con Taty: “Le he enseñado demasiadas cosas… le he enseñado a tener una vida divertida, una vida más cercana. Y tenía que hacer de comer porque eso une mucho”.