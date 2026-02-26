La Rebe recibe un homenaje en 'Miss gitana' por su antigua victoria

La Rebe desvela el nombre de su futura hija a sus primas, a pesar de la petición de su madre: "Yo sé que me voy a arrepentir"

Rebe, Graciela y Susi han llegado a 'Miss gitana', pero esta vez con el un papel clave en esta edición: ser jurado para elegir a las ganadoras de este certamen de belleza. Tras una breve explicación sobre las diferentes categorías las Jiménez ya estaban preparadas para ejercer su función: "En verdad no me estaba enterando, pero bueno. Yo lo intentaba, yo hacía como sí", reconocía la Rebe.

Las tres se han comprometido y han puesto toda su intención y sus ganas para ejercer como jurado del concurso y repartir los puntos a los candidatos. Entre las tres se han tenido que poner de acuerdo para dar una puntuación a cada uno de los participantes. Además, durante la espera, y ya en sus puestos, han compartido los aspectos físicos que más valorarían en el certamen.

Repasando los atributos físicos, han hablado de en qué se fijaron a la hora de conocer a sus novios, Juan, José e Iván: "Me fijé en los ojos", reconocía Rebeca. Tras esto, han hecho la mezcla perfecta del hombre ideal: ojos de José, nariz de Iván y la sonrisa de Juan.

"Ella también va a ser una miss"

Durante la gala de 'Miss gitana', Eva, amiga de la familia Jiménez y presentadora del evento, quiso hacerle un homenaje a Rebeca: "Hace diez años, una persona ganó una corona", decía Eva. Rebeca, entre nervios, ha abandonado su puesto en la mesa del jurado y se ha dirigido al escenario, dónde le han dado una orquídea y una corona para su hija: "Yo creo que esto no acaba aquí, esto es para tu niña", decía la presentadora.

Rebe aconseja a los aspirantes

Además, durante los ensayos, las Jiménez han llegado por sorpresa para convencer a Eva de ser jurado del concurso las tres y para darles algunos consejos a los participantes de esta edición sobre qué hacer en el certamen. "Entro en esa habitación y me encuentro a un montón de gente, de niños y de niñas y digo 'la que me espera'", reconocía la Rebe después de entrar en la sala.

La Jiménez ha recordado su paso por el concurso, hace diez años, y ha respondido a las preguntas de algunas de las aspirantes a 'Miss gitana', que quiso saber cuál fue su mayor apoyo en esos días tan difíciles: "Buena pregunta. Mi papá y mi mamá, la verdad", reconocía. A continuación, Eva le ha propuesto a la ex 'Miss gitana' que reviva sus días en el concurso con un pase de modelos desfilando para todos los nuevos aspirantes. ¡Aunque han pasado diez años, la Rebe sigue brillando como el primer día!