Un brunch lleno de 'mentirijillas', ocurrencias y complicidades pone a prueba a las Salazar

Las Salazar piden ayuda a sus vecinas para sorprender a las Guiribitey: "Tenéis que ser nuestras criadas"

Ha llegado el momento del famoso brunch de las Salazar para las Guiribitey. Con sus vecinas ya instaladas en la casa haciéndose pasar por sus criadas, las Salazar esperan la llegada de sus invitadas.

Las Guiribitey aparecen acompañadas de su maquillista, siempre listas para lucir perfectas. Al sentarse a la mesa, las sorprende un detalle que Noemí ha preparado tanto para ellas como para su madre: “Es una línea de joyas hechas con un metal nuevo que ha salido. No podéis ponerlo en contacto con el agua porque da alergia”, explica. La realidad es que se trata de bisutería, y no debe mojarse para que no se ponga verde.

Raquel se disculpa con las Guiribitey por tener solo dos criadas, alegando que el resto del personal está de baja debido a un virus de gastroenteritis: “La verdad, para que nos lo peguen, les he dicho: os quiero mucho, pero tomad unos días”. Además, improvisan que Pepa lleva toda la vida trabajando para ellas y que incluso crió a Noemí.

En un momento dado, Raquel se refiere a Pepa y a Nerea como “sus vecinas”, lo que despierta sospechas entre las Guiribitey. Noemí reacciona rápido y la ayuda: “Como su casa está pegada, ya sabes…”. Luego, entre risas, comenta: “Menos mal que somos rápidas, porque al final se van a dar cuenta”.

Las clases de 'gitaneo' de Raquel y Noemí a Las Guiribitey

Cuando el brunch llega a su fin, Raquel propone organizar otro más adelante: “Un día hacemos uno con temática gitana y dress code gitano”. La idea entusiasma a las Guiribitey, que incluso piden que les enseñen algunos pasos de baile. Raquel se anima enseguida: “Mucho morro”, les indica mientras les muestra los movimientos básicos, antes de enseñarlas en un pequeño a hacer un corro alrededor de la mesa. Despues de bailar Raquel se sincera: "No tienen 'flow' para bailar".