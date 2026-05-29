Daniel Montero Marta Aguirregomezcorta 29 MAY 2026 - 21:33h.

Para la defensa, la 'Gonartrosis bilateral' y el vídeo explicarían las razones por las que la caída fue de esa forma tan antinatural y sin heridas en las manos.

Los Mossos siguen pensando que Isak Andic no cayó de forma natural: lo hizo con los pies por delante y sin marcas en las manos

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El fundador de Mango tenía artrosis en las rodillas. Eso le provocó una caída 10 meses antes de que muriera. Una muerte por la que se investiga si su hijo le empujó por un barranco mientras hacían senderismo. Su defensa considera el vídeo de esa caída como una prueba fundamental para explicar la manera en la que Andic padre, se cayó solo. Según la defensa, Isak Andic padecía 'Gonartrosis bilateral' con una incapacidad neuromotora, que le impedía activar el reflejo protector ante una caída. Francesc Marco, detectiva de la defensa habla

Como señala Lorenzo Armenteros, médico y portavoz del SEMG, "la Gonartrosis bilateral es un tipo de artrosis que afecta a las dos rodillas, va unido al envejecimiento. Es muy frecuente, provoca dolor y dificultad a la funcionalidad de caminar, las caídas no son tan frecuentes", informan Claudia Raymat.

Isak Andic sufrió un traspiés a la entrada de la mutua universal de Barcelona. Le frenó una persona que evitó que se diera de bruces contra el suelo. Una cámara de seguridad grabó la escena, que está ahora en manos de la defensa de Jonathan Andic.

Los forenese de la defensa han diseccionado estas imágenes exhaustivamente hasta definir un patrón que luego han reproducido en el escenario donde murió Isak Andic. Su conclusión, según Francesc Marco, detective de la defensa, "es que las lesiones de la recreación serían las mismas que se recogen en la autopsia que se le hizo al caer en la montaña de Montserrat con el resultado de fallecimiento".

La defensa sostiene que Isak se precipitó sin la intervención de su hijo. Conclusiones incluidas en el recurso de apelación contra el auto de prisión que la defensa presentó ayer en la Audiencia de Barcelona.

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Para la defensa la Gonartrosis de Isak Andic justificaría la ausencia de lesiones en las palmas de sus manos, una falta de lesiones que los investigadores atribuyen a que no tuvo opción de reaccionar ante una caída imprevista que contó conla participación de su hijo.

"No se pueden determinar las causas generales de la caída"

Una cosa está clara. "No se pueden determinar las causas generales de la caída ni la participación de otras personas en el desarrollo de los hechos causantes de la muerte. Esta es la conclusión literal del informe de los Mossos sobre la muerte del fundador de Mango. Lo que viene a decir es que no habrá una prueba científica que acredite como sucedieron los hechos. ASí que a la defensa de Andic le basta con generar un relato alternativo que pueda ser mínimamente creible.

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El auto tiene bastantes indicios, pero hay un elemento que pesa más que los demás: es lo que algunos medios llaman la caída imposible. En la zona del accidente, el camino está plano. Y desde donde se supone que resbala hasta donde cae al barranco hay una zona inclinada, pero no letal. ¿Cómo llegó hasta allí el fundador de Mango si no fue empujado? ¿No le dio tiempo a agarrarse a nada?

Pero al no haber pruebas de cómo murió, los Mossos le han dado la vuelta. No se sabe cómo murió pero sí cómo no murió. Y lo que piensan es que no murió de una caída normal porque cayó por el barranco con los pies por delante y no tiene heridas en las manos.

Para la defensa, este vídeo explicaría las razones por las que la caída fue de esa forma tan antinatural. En esa caída el fundador de Mango anda varios metros antes de caer al suelo sin tocar con las manos. Lo que la defensa alega es que Isaak Andic tenía una enfermedad en las articulaciones que le provocaban que le costase recobrar la verticalidad en algunos momentos. Pero no hay forma de saber lo que pasó, pero la defensa intenta introducir un relato que proporcione una duda relevante.