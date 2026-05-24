Gabriel Cruz 24 MAY 2026 - 15:31h.

El Hospital 12 de Octubre apuesta porque los padres estén juntos con sus hijos desde el primer día

Operan con éxito a un bebé de tres meses con el robot Da Vinci en Madrid: "El riñón era del tamaño de una ciruela"

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Este fin de semana, 23 y 24 de mayo, Carlota debería haber llegado al mundo tras completar sus nueve meses de gestación. Pero su historia comenzó mucho antes: nació con solo seis meses de embarazo y un kilo 80 gramos. Cada año nacen en España unos 330.000 bebés y más de 20.000 de ellos —alrededor del 7%— son prematuros.

A pesar de ello, el país figura entre los europeos con mejores tasas de supervivencia neonatal. Detrás de esas cifras hay hospitales, protocolos y profesionales que convierten en posible lo que hace apenas unas décadas parecía inalcanzable: sacar adelante a bebés que caben en la palma de una mano.

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“La separación de los padres es tóxica", afirma Carmen Pallás, jefa de neonatología

Carlota nació tres meses antes de lo previsto. Lo habitual, hace años, habría sido mantenerla aislada en una incubadora, separada de sus padres. Hoy esa visión está cambiando. “La separación de los padres es tóxica, no hay nada mejor que piel con piel, defiende Carmen Pallás, jefa de neonatología del 12 de Octubre de Madrid.

En el Hospital 12 de Octubre de Madrid han desarrollado un modelo pionero en España: los padres conviven con sus hijos prematuros en la misma habitación durante el ingreso. Disponen incluso de espacios propios, como comedor y zonas de descanso, para permanecer junto a ellos las 24 horas.

La alimentación también es un proceso medido al milímetro. La leche materna llega a Carlota a través de una sonda. Primero por la boca y más adelante por vía nasal. Todo está calculado: dosis de medicación, volúmenes, tiempos. En neonatología, unos gramos pueden marcar la diferencia.

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En Estados Unidos, un parto puede superar los 30.000 euros

La atención a estos bebés supone además un enorme coste sanitario. En Estados Unidos, un parto puede superar los 30.000 euros y el uso de incubadora ronda los 2.500 euros diarios, dependiendo del seguro médico. Una realidad que muchos padres observan con alivio desde la sanidad pública en España.

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Hablamos también con padres, como Miguel y Alexandra, que tuvieron prematura a Lucía. Hoy tiene cuatro años, juega, corre y una de sus comidas favoritas son las croquetas de jamón. Su evolución recuerda que, aunque la prematuridad es uno de los mayores factores de riesgo de secuelas en la infancia, la intervención temprana puede cambiar el pronóstico.