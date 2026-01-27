Lara Guerra 27 ENE 2026 - 00:05h.

Jon Sistiaga conoce los testimonios de dos mujeres afectadas: "Estoy segura de que encontraré a mi hermana"

Jon Sistiaga llega con un nuevo reportaje de 'Proyecto Sistiaga' a Cuatro. Esta vez gira en torno a las 'mamás robadas'; o más bien dicho, aquellas personas afectadas por el presunto robo de bebés. El presentador descubre los testimonios de las madres que descubrieron que sus hijos fueron arrancados de sus brazos sin su consentimiento.

Dos de estas mujeres revelan a Sistiaga todo lo que sufren en estas condiciones que muchas personas no comprenden. En su búsqueda de información se sienten solas e incomprendidas: "Tienes todo lo contrario, impedimentos, pegas y eres hasta molesta porque vas a pedir documentación. Te preguntas si estás grabándoles con el teléfono...esa serie de preguntas me hicieron en el hospital".

Por otro lado, Jon no duda en preguntar a la protagonista cómo se imagina a su hermana, un presunto bebé robado: "No le puedo poner físico ni cara. Me imagino a ese ser que aunque no le pongo cara...está en algún sitio esperándome. Estoy convencida de que la conoceré, pero no sé que vida ha tenido".

Asimismo, la mujer asegura que "creo que en su vida no ha sido feliz y tengo que encontrarla porque yo tuve más suerte que ella". Otra de las mujeres a las que Jon entrevista, se llama Gema y también ha perdido a su hermana. Confiesa que cree que está y que "a día de hoy no creo que seamos idénticas, pero la mirada y el rostro tiene que ser el mismo. El sentimiento tiene que estar en la persona".

Además, Jon pregunta si conoce el nombre de su hermana perdida, a lo que ella explica que es "Raquel. Siempre la he tenido presente y siempre he escuchado el nombre de ella y se me llenaba el corazón. No le puse el nombre a la primera hija, pero a la segunda sí". Por último, Sistiaga pide a Gema que se defina cómo persona para conocer un poco más sobre cómo puede ser su hermana perdida: "Somos Tauro, por lo que somos buenas personas. Tenemos un buen corazón, luchadoras y sé que por ser así nos vamos a encontrar. Cueste lo que me cueste".