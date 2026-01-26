Lara Guerra 26 ENE 2026 - 23:45h.

Jon Sistiaga se queda alucinado ante la historia de Clara, mujer a la que le robaron su bebé

Jon Sistiaga llega con una nueva entrega de 'Proyecto Sistiaga' en el que abarca testimonios aterradores sobre 'Madre robadas'. En primer lugar, el presentador se desplaza hasta Santa Susanna, Barcelona; donde conocemos a Clara Alfonsa Reinoso.

En 1887, la protagonista tenía tan solo 14 años, con una familia complicada, pero entre ellos todos tenían buena relación. En el 86 la joven se queda embarazada de un bebé "no deseado". Al enterarse su padre el pega una paliza, se va corriendo y busca una asistenta social, que en ese momento era la que llevaba todos los problemas de su casa. A las dos o tres horas le acerca en su coche personal hasta un centro con nombre de 'Santa Eulalia', que era para madres solteras. En este recinto estuvo durante cinco meses sin que nadie supiera donde estaba.

Jon le pregunta si su deseo era tener el bebé, algo que ella afirma: "Estaba creciendo dentro de mí, y sí quería tener a ese bebé". Asimismo, Clara explica que acude a la cínica Dexeus con una asistenta social, cuyo nombre es Montserrat. Actualmente es de las más caras de Barcelona. En este último lugar es donde Alfonsa da a luz a su hijo, el 8 de junio de 1987, a las 13:20. Un parto provocado, confiesa; ya que no le tocaba aún dar a luz. Al despertarse de la anestesia general, visualiza a una doctora a su lado de la cama y le dijeron que su hijo había fallecido: "Lloré lo más grande aquel día. La doctora me dijo que era muy joven y que podía tener los hijos que yo quisiera".

Dos días después sale de la clínica y no tenía a donde ir. Emocionada recuerda que su primera idea era tirarse a las vías de un tren, sin embargo, se encontró a un hombre con un perro que la cogió por la espalda y le dijo: "No sé qué te pasa, pero la vida es maravillosa". Clara tiene claro que "nunca lo olvidaré".

Por otro lado, su decisión fue llamar a un amigo para irse con él: "A los 10 minutos aparece Manuel que me vino a buscar con la que era su pareja, me acogió en su casa y rompió su relación. Seguimos siendo amigos a día de hoy y ahí surgió. Me lo enseñó todo, a estudiar, a quererme y a valorarme. Con él tuvo tres hijos y formaron una bonita familia.

Su vida da un nuevo vuelco en 2013 cuando le llaman por teléfono y le dicen que hay una niña que estaba buscándola. Sin embargo, ella pensaba que era una broma porque le dijeron en su día que tuvo un niño. En este momento le dicen exactamente la fecha y el lugar de nacimiento, que coincide con el de su bebé presuntamente fallecido: "Me dio un cosquilleo desde el dedo gordo del pie hasta la cabeza. Me desmayé al momento", asegura. Tras esto, le cuenta todo a Manuel y dejó claro que quería conocer a su hija.

El reencuentro entre Clara y su hija

Por último, Clara desvela cómo fue el encuentro con su hija, sus sensaciones y de qué manera se enteró de quién se había llevado a su hija al nacer. Una historia que deja completamente en shock a Jon: "Para mí era como ir a ver a mi bebé porque no lo vi. Ella estaba en al ventana esperando a que yo llegara y tuve una sensación, una conexión. La toco, lloro lo más grande y lloramos juntas. No me separé de ella nada. Esos abrazos y ese lloro fue maravilloso".

Sobre cómo se enteró: "Me hace un regalo de un álbum de fotos y en la primera página sale ella recién nacida con una señora en brazos y le pregunto quién es. Me dice que es su madre adoptiva y le digo que no, que es Montserrat, la asistenta social que me acompañaba a las revisiones médicas. Me dice que no, que es Cristina, su madre adoptiva. Quién me mimaba y me cuidaba. A mi hija no le sorprendió mucho porque ella me dijo que se lo imaginaba. A ella nunca le ocultaron que era una niña adoptada. No era una adopción, yo nunca quise no tenerla".