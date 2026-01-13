cuatro.com 13 ENE 2026 - 00:15h.

Jon Sistiaga entrevista a Aranza, que dejó de ser monja para conciliar su fe y sus sentimientos

En España hay unas 20.000 monjas, una de ellas es Aranza, que se declaró homosexual y decidió abandonar su orden para poder conciliar su fe y sus sentimientos. Jon Sistiaga la entrevista durante su reportaje en 'Proyecto Sistiaga' donde ella explica cómo fue todo el proceso desde que entró al convento hasta que tomo la decisión de salir para poder vivir su vida.

''El ser humano tiene una capacidad de autoengaño impresionante y hay una cosa, que después lo he aprendido con el tiempo, se llama la homofobia interiorizada y es todo eso que tú has mamado en tu familia, en tu cultura, en el ambiente religioso y todo eso te va calando el inconsciente y si yo me lo he escondido es porque no lo quería aceptar'', comienza explicándole Aranza a Jon Sistiaga.

Y continúa reflexionando: ''¿Por qué? Porque es más fácil ser lo normal, lo frecuente, ¿no? Y menos un ámbito donde es hostil. Yo no ponía nombre, pero si lo hablé con la formadora que tenía. Me pusieron un acompañamiento psicológico para aclararme (...) Cuando tú dices en voz alta, soy lesbiana, tardas un tiempo, no es tan fácil porque decía, bueno, si no es malo ¿por qué me tengo que callar?''.

Aranza explica que en ningún momento le invitaron a irse del convento: ''Lo que pasa, que es verdad, me dijo un jesuita que la festividad y la sexualidad como una olla a presión, cuanto más lo reprima, más explota después. Entonces fueron momentos bastante duros, el sufrir llega un momento que te pasa factura al cuerpo''

Además, Jon Sistiaga quiere saber si fue confesarse: ''Ni loca. No creo que tenga que confesarme de eso. Una de las cosas que más cuesta, sobre todo en el mundo religioso y a la gente LGTBI es sentirnos queridos por Dios, es fuerte ¿Por qué? Porque tienes un fallo de fábrica. Tú eres de segunda categoría, entonces como que Dios falla contigo''.