cuatro.com 13 ENE 2026 - 00:00h.

Cristóbal, habla sobre el suicidio y las terapias de conversión con Jon Sistiaga en 'Proyecto Sistiaga'

Cristóbal es un sacerdote comprometido con la integración del colectivo en la Iglesia,, desde dentro intenta cambiar las mentalidades que perpetúan la discriminación de curas y monjas. Jon Sistiaga habla con él en 'Proyecto Sistiaga' sobre la investigación que está llevando a cabo sobre la realidad de la comunidad LGTBI en el mundo cristiano.

''La homosexualidad en el caso de los cristianos LGTB, es una cosa que ellos no han escogido, por tanto, no podemos condenar o separar a las personas por algo que es innato por un elemento que ha sido dado'', comienza explicando el sacerdote, y continúa: ''En el catecismo de la Iglesia católica, que es norma, habla de la atención con delicadeza y respeto a las personas LGTBI''.

El sacerdote va más allá: ''Lo que pasa es que en ocasiones en la Iglesia existen una serie de resistencias internas. No tanto en el marco teórico cuánto en la recepción de esas indicaciones y estas resistencias internas, a mi ver, tienen mucho que ver con el déficit de educación emocional, déficit de educación emocional significa que yo no sé quién soy y no sé traducir lo que siento y experimento en cada momento''.

Cristóbal se pronuncia sobre el suicidio de los sacerdotes homosexuales

Jon Sistiaga pregunta sobre el suicidio dentro de la Iglesia: ''Me ha tocado acompañar situaciones muy, muy dolorosas. De hecho, generalmente yo lo cuento porque es parte de mí cuando me preguntan cuál es la una de las motivaciones para entrar en todo esto, y a veces digo que es la memoria de mis muertos, de mis personas queridas que les ha costado la vida. Hace 4 años un sacerdote religioso aquí en España se suicidó no solamente porque fuera homosexual, sino porque vivía en una disgregación personal que le llevaba a una depresión y al final decidió poner final a su vida''.

''Otro caso que he seguido de cerca, hace 3 años, un amigo mío de 41 años, también con unas heridas emocionales fuertes que le llevaban a una vivencia compulsiva de la sexualidad y finalmente acabó con VIH que no atendió y le causó la muerte con 41 años. De lo que yo me he encontrado en sacerdotes gays, muchos de los problemas aparejados a depresiones o a problemas psíquicos graves tiene que ver con la falta de integración personal'', añade.

''Esta integración es la que ayuda a vivir el celibato y a vivir los votos y las promesas que se hacen, si no esto aporta a una situación de fragmentación que lleva en ocasiones a la depresión o a otro tipo de patologías a nivel psicológico y, en los casos más extremos, incluso al suicidio. El suicidio entre los consagrados es un tabú del que prácticamente no se habla, pero que existe en toda la Iglesia católica y en España en particular'', cuenta.

Además, habla sobre las terapias de conversión: ''Desde hace años por el Vaticano hay un juicio al respecto, se posiciona abiertamente en contra. Estas terapias nacen en Estados Unidos de la mano de las iglesias de corte evangélico y desarrollan una especie de Teo psicología donde mediante terapia de shock a la persona homosexual se la pretende llevar a una aparente normalidad heterosexual''.