La confesión de un exsacerdote a Jon Sistiaga: ''He tenido muchas relaciones sexuales con compañeros''

El periodista ha entrevistado a Jesús Donaire en 'Proyecto Sistiaga' para conocer a fondo el tema de la homosexualidad dentro de la Iglesia Católica

Jon Sistiaga ha estrenado 'Proyecto Sistiaga' y lo ha hecho con un reportaje de investigación centrado en la homosexualidad dentro de la Iglesia. En 'Confesiones desde el armario', el periodista ha escuchado el testimonio de Jesús Donaire, un exsacerdote que confiesa que supo que era homosexual a los 15 años, pero afirma que ''la tendencia homosexual era fuerte, pero mucho más la vocación''.

Jesús confiesa que entró en el seminario porque pensaba que podía ''cambiar'': ''Durante los primeros años estuve bastante conmocionado, perturbado, pensando que era un defecto, un pecado e incluso una influencia del demonio y que poniéndome en manos de la Iglesia Católica sería capaz de poder curarme, poder superar ese vicio'', explica el exsacerdote.

''He tenido muchas relaciones sexuales con compañeros''

El exsacerdote le confiesa al periodista que ha tenido muchas relaciones sexuales con compañeros y lo explica: ''Cuando decidí dar el paso, hablarlo con el arzobispo, todos estos sacerdotes marcaron distancia (...) Ese temor existe''. Además, revela que está convencido de que la inmensa mayoría ejerce activamente su sexualidad sin vivir realmente el celibato.

Jesús Donaire habla también sobre el tema del suicidio dentro de la Iglesia: ''Tengo en mente varios compañeros que se han suicidado por el tema homosexual'', y explica que es algo común: ''Los que lo hemos intentado hemos sido bastantes, los que han terminado muertos, no tantos. En los últimos 10 años, por lo menos 20 sacerdotes''.

''Otra cosa es que se haya justificado el suicidio de otra manera, que para eso la Iglesia sabe bastante, ocultarlo, camuflarlo... Normalmente esto se justifica a traves de las depresiones, de que tenía problemas mentales. Hombre no, este señor se ha quitado de en medio porque no era capaz de gestionar su propia homosexualidad porque se le está reprimiendo'', añade el exsacerdote.