Ana Hernández, en el top 10 de mejores docentes del mundo: "Nunca quise ser profesora"

Ana no quería ser profesora, pero su métido de enseñanza ha reducido a cero el absentismo en su clase.

"Que no haya alumnos sin la ESO en la calle, tienen que estar aquí": Ése es el mayor premio para Ana

Compartir







Se llama Ana Hernández y es una de las mejores docentes del mundo. Esta profesora de dibujo del Instituto Julio Verne de Leganés ha entrado en el top 10 del Nobel de la Enseñanza. Competía con 5.000 candidatos de 139 países. Inés López ha estado con ella.

Para empezar la gran paradoja. Ana nunca quiso ser profesora: "Llegué aquí por casualidad". Y menos mal, porque hoy, Ana Hernández esta en el top 10 de mejores docentes del mundo. "Que algo de tu día a día alguien de la UNESCO venga y te diga que lo que estás haciendo está transformando la sociedad...".

Todavía continúa emocionada, se ha convertido en la primera mujer española en entrar en ese distinguido ranking. "Me siento muy querida, sobretodo por mis alumnos, que es para lo que yo estoy aquí".

La distinción pone el foco en su nuevo modelo de aprendizaje. Una ruptura con el modelo de clase magistral. Porque en su aula dan clase seis profesores, a la vez, explican lo que pasaba en sus disciplinas en ese momento histórico comparándolo también con artistas de la actualidad. Se puede comparar a Goya y Rosalía. Un nuevo método que invita a explorar la educación, "se pasan las dos horas enseguida". incluso hay profesores que sin dudarlo apostaron por esta enseñanza como Jesús Cuenta, que vino al centro buscando participar.

Y ha sido todo un éxito, llegando a reducir el absentismo escolar a cero. "Que no haya alumnos sin la ESO en la calle, tienen que estar aquí". Es el mayor premio para Ana, que ha hecho historia.