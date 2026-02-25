Alfredo Arrién comenta que la nueva denunciante tiene mucho miedo de la repercusión mediática

Exclusiva | El desgarrador testimonio de una nueva denunciante por presunta agresión sexual contra Íñigo Errejón: "Me penetró vaginalmente por la fuerza"

Íñigo Errejón ha vuelto a ser denunciado por agresión sexual, la mujer quiere mantener el anonimato. Presuntamente, tuvieron varios encuentros y el 16 de octubre de 2021 se encontraron en una fiesta en Móstoles. Según la víctima, allí tuvieron un primer encuentro sexual en el baño bajo el consumo de alcohol y drogas. Ambos se fueron a la casa del expolítico, ella relata que, tanto de camino como en el ascensor, él la insistía en mantener relaciones y que, ya en la casa, continuó la presunta agresión.

'En boca de todos' ha podido hablar con Alfredo Arrién, abogado de las denunciantes de Errejón: “Se puso primero en contacto con Elisa. Le contó unos hechos consecutivos de delito, Elisa le animó a que denunciara y, efectivamente, vino a mi despacho e hicimos la denuncia”.

Alfredo Arrién: "Tiene mucho miedo de la repercusión mediática que puede tener esto"

Alfredo Arrién comenta por qué ha tardado en denunciar: “Tiene mucho miedo de la repercusión mediática que puede tener esto y la aplicación, de alguna manera, en su esfera privada”.

Además, aclara que la relación de la nueva denunciante con Errejón es muy similar a la que tuvo Elisa Mouliaá con él: “Primero se conocieron por redes sociales, donde esas conversaciones se autodestruyen y no quedan en ningún lado, y luego empiezan a quedar en persona. Es muy próximo a los hechos denunciados por Elisa”.

El abogado explica la agresión que sufrió la denunciante: “Ella se niega a tener relaciones sexuales sin preservativo y es cuando él, utilizando una violencia, la somete y la penetra vaginalmente sin preservativo, y esos hechos pueden ser consecutivos de un delito de agresión sexual con penetración. Ella le reprocha a él y él no le hace caso, se gira a dormir y ella decide marcharse de la casa”.

Además, el programa ha hablado con Elisa Mouliaá, quien comenta lo duro que está siendo todo el proceso: “Está siendo muy duro, muy cansado e injusto, porque ninguna víctima se merece ser tratada como un verdugo o como una loca, cuando hay informes que dicen que soy una mujer cabal, comprometida, y creo que ninguna mujer se merece lo que yo he pasado”.

Además, explica cómo se pone en contacto la nueva denunciante con ella: “Me escribe el 17 de febrero por redes sociales y me dice que ha estado mordiéndose la lengua mucho tiempo, sin atreverse, pero que después de ver las injusticias ha decidido ayudarme y ayudar a la causa”.

Elisa habla sobre Errejón: “Una persona que tenía una pareja oficial de cara a la galería, pero luego tenía 800 amantes, a quienes humillaba, sometía y ejercía violencia, además utilizando un juego psicópata del refuerzo intermitente”.