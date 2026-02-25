Carolina Perles trae en exclusiva un audio en el que niega indignado las informaciones que le vinculan con Claudia Montes

Carolina Perles responde a Víctor Ábalos tras desmentir sus declaraciones sobre su padre: "Negó muchas cosas evidentes"

Compartir







El programa de Nacho Abad cierra su noche del martes con un audio inédito que trae Carolina Perles en exclusiva y que muestran justo después de que la exmujer del exministro de Transportes respondiese a las declaraciones de Víctor Ábalos.

En él, se escucha cómo José Luis Ábalos le desmiente rotundamente las informaciones que le vinculan con Claudia Montes, también conocida como Miss Asturias. En 'Código 10' te mostramos su contenido.

"Es indignante que le des crédito"

En el audio se escucha a José Luis Ábalos decirle a Carolina Perles: "Lo que es indignante es que le des crédito a esa p*** m***. Yo nunca quedé con esa tía, ¡nunca!. Era una militante de Gijón, la ayudamos en lo que pudimos personalmente y humanamente. Jamás la vi, jamás la vi. Y esa gente es una hija de p*** que no tiene bastante con unas cosas que tienen que inventarse esas mentiras. Pero yo a esa tía nunca la vi, nunca tuve relación con ella. Es una m*** de mentira. Pero claro, se aprovechan de que no puedo presentar tantas demandas, no doy abasto, pero lo haré en cuanto pueda".

Según Carolina Perles, "José niega todo"

Fue el propio José Luis Ábalos quien reconoció en el programa que "habían tenido una relación de amor", según Nacho Abad. Y es que Carolina Perles asegura que su exmarido "niega todo".

El contexto del audio surge a raíz de que vayan saliendo informaciones que le vinculan con varias chicas y los audios de Koldo García. "Yo he mantenido el contacto con José hasta hace muy poco y le pregunto y ese audio apenas tiene tiempo. Ese audio es el del 2025 y él me lo sigue negando", confiesa.