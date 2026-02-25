Víctor Ábalos se negó a que Carolina Perles interviniera por teléfono en su última entrevista en 'Código 10'

Carolina Perles vuelve al plató de 'Código 10' para responder al hijo del exministro de Transportes quien aseguró en el programa que su padre jamás consumió prostitución, algo que su exmujer afirmó durante el documental de 'El precio de...'.

Esto, sumado a que Víctor Ábalos le pidió que se diera un punto en la boca y se preocupara más por sus hijos, hizo que Carolina Perles se enfadara y tratara del hablar con él por teléfono en directo, a lo que el entrevistado se negó. Ahora es ella quien se sienta para dar su opinión a cerca de sus declaraciones.

La respuesta de Carolina Perles a Víctor Ábalos

Víctor Ábalos puso la condición por contrato de que Carolina Perles no entrase por llamada durante su entrevista "porque no nos cobró un duro", explica Nacho Abad. Sin embargo, esta noche puede explicar qué fue lo que más le enfadó de sus declaraciones: "Que pusiera en duda todo lo que yo ya había hecho, reconocido y dicho".

Y es que, cuando cortó la relación con su padre, asegura que ella se mantuvo en silencio aunque "podía haberlo hecho". Sin embargo, a raíz de los audios de Koldo todo cambió: "Decidí que era hora de pronunciarme". "Que él cuestionara una cosa que no ha vivido y yo sí...", señala.

Por otra parte, hubo una declaración que fue que tenía que cuidar mejor a sus hijos: "No he hecho otra cosa. Que cuestione más bien a su padre porque la que ha estado desde el primer día siempre con mis hijos para todo he sido yo. Más debería cuestionarlo a él".

Para Carolina Perles "negar lo evidente al final hacen que no crean hasta en lo que tienes razón y él negó muchas cosas evidentes" y un ejemplo de ello "obviamente es lo de las mujeres" porque "era voz populi".

Y es que a la exmujer de Ábalos le llegó a confesar que una vez entraron en el Gobierno "montaban fiestas con empresarios donde habían chicas". "Él solo" no iba, asegura, pero no da nombres de nadie. Sin embargo, "puede ser" es su respuesta cuando Nacho Abad le pregunta por Ángel Víctor Torres: "Su nombre lo he escuchado en alguna ocasión". Aún así, solo puede confirmar que "él se veía mucho con Koldo y con José y tenían muy buena relación".

Ábalos le confirmó sus infidelidades

Cuando salió a la luz las infidelidades de José Luis Ábalos, éste le reconoció que no se había portado bien con ella y que sí que había mantenido alguna relación. "Obviamente no nos vamos a creer que un ministro que, además, es secretario de Organización, tiene tiempo para irse de copas a conocer por casualidad entonces las conocían de esa manera".

Fue a raíz del caso de Jessica Rodríguez que Ábalos le habló de esas chicas que iban a las fiestas. Eso sí, nunca le mencionó que él pagara, "las pagarían los empresarios que las llevaban y a mi siempre me dijo que venían del entorno de Aldama".