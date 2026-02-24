'Código 10' recoge en exclusiva el nuevo testimonio de una nueva denunciante contra Íñigo Errejón

Elisa Mouliaá, tajante en la recta final de su denuncia a Iñigo Errejón: "Represento a un montón de mujeres que no pueden alzar la voz"

Esta misma tarde, un hombre muy famoso ha sido denunciado por otra mujer de gran relevancia pública y 'Código 10' tiene en exclusiva su desgarrador testimonio. Narra haber sido víctima de varios episodios de agresiones sexuales presuntamente llevados a cabo por Íñigo Errejón, pasando a ser la segunda en denunciar estos hechos tras Elisa Mouliaá.

El desgarrador testimonio de la nueva denunciante

"Errejón se aproximó a mi oído y me susurró: 'Si gritas, será peor y si te resistes, será peor'", esa es una de las declaraciones del desgarrador testimonio de una nueva presunta víctima de Íñigo Errejón. Según afirma, el 16 de octubre de 2021, la presunta víctima acudió a un evento con una amiga y allí fue donde el expolítico le propuso ir a una fiesta.

"Ambos habíamos consumido alcohol y estábamos bajo sus efectos. Accedimos conjuntamente al baño del local, donde me insistió en que le practicara una felación. En un contexto de presión, consumo de alcohol y cocaína, accedí de manera renuente", confiesa. La presunta víctima apunta que estos hechos habrían ocurrido tan sólo 24 días después de la presunta agresión a la actriz Elisa Mouliaá.

"Posteriormente decidimos abandonar el lugar y desplazarnos al dormitorio de Errejón en el vehículo de un amigo suyo. Durante el trayecto, Errejón comenzó a introducirme los dedos en la vagina sin mi consentimiento. Yo manifesté de forma expresa mi negativa, diciendo que no quería y tratando de apartarme físicamente, produciéndose un forcejeo. Persistió en su conducta, intentando penetrarme pese a mi oposición activa", añade.

En este contexto, la denunciante asegura: "Errejón se aproximó a mi oído y me susurró: "Si gritas, será peor y si te resistes, será peor". Expresiones que constituyeron una intimidación directa y eficaz. Al llegar al domicilio de Errejón accedí a subir al inmueble en un estado de bloqueo derivado de la situación anterior. En el portal y posteriormente en el ascensor, Errejón volvió a insistir en que le practicara sexo oral, accediendo yo nuevamente bajo presión".

Pero la pesadilla relatada por esta presunta víctima no habría acabado ahí puesto que ya en el interior del domicilio "Errejón manifestó su intención de mantener relaciones sexuales. Yo le indiqué que no deseaba mantener relaciones sin preservativo, a lo que inicialmente él respondió que no habría penetración. No obstante, de manera sorpresiva y violenta, Errejón me sujetó por el cuello, me colocó de espaldas y me penetró vaginalmente por la fuerza sin mi consentimiento y pese a que grité reiteradamente que cesara, la penetración se prolongó durante varios minutos hasta que finalmente paró". Tras este angustioso momento, la denunciante reprocha su actitud a Íñigo Errejón: "Le recriminé siendo ignorada por él. Después abandoné el domicilio".