Rifirrafe entre Nacho Abad y el abogado de Elisa Mouliaá por el detalle del "pestillo" en su denuncia contra Errejón: "Me estás tomando el pelo"

El desencuentro entre Nacho Abad y el abogado de Elisa Mouliaá en 'Código 10'
El detalle del pestillo del cuarto en donde supuestamente Iñigo Errejón agredió sexualmente a Elisa Mouliaá está en el punto de mira después de que la actriz asegurase que no recordaba que el exdiputado lo utilizase para cerrar la habitación. Sin embargo, en la declaración policial sí consta que Errejón emplease el pestillo, según le habría transmitido Mouliaá. Ahora esta ha aclarado que dicha apreciación consta en la declaración policial "porque lo transcribieron así", lo que ha generado un tenso debate entre su abogado y Nacho Abad.

El presentador de 'Código 10' no ha dudado en reaccionar ante las palabras de Elisa Mouliaá. "Eso es grave acabas de decir que la policía se inventó que tu dijiste que había pestillo. Dímelo claro: ¿dijiste pestillo alguna vez?", le lanza el periodista. Elisa Mouliaá lo niega, y Alfredo Arrién, su abogado, entra en directo y aclra que la policía "lo ha transcrito". "Puede ser que sea error de transcripción", le detalla a Abad.

