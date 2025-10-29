Miguel Salazar Madrid, 29 OCT 2025 - 00:54h.

Elisa Mouliaá reconoció ante el juez que no recordaba que Errejón cerrase el cuarto donde sucedieron los hechos "con pestillo"

Elisa Mouliaá, tajante en la recta final de su denuncia a Iñigo Errejón: "Represento a un montón de mujeres que no pueden alzar la voz"

El detalle del pestillo del cuarto en donde supuestamente Iñigo Errejón agredió sexualmente a Elisa Mouliaá está en el punto de mira después de que la actriz asegurase que no recordaba que el exdiputado lo utilizase para cerrar la habitación. Sin embargo, en la declaración policial sí consta que Errejón emplease el pestillo, según le habría transmitido Mouliaá. Ahora esta ha aclarado que dicha apreciación consta en la declaración policial "porque lo transcribieron así", lo que ha generado un tenso debate entre su abogado y Nacho Abad.

El presentador de 'Código 10' no ha dudado en reaccionar ante las palabras de Elisa Mouliaá. "Eso es grave acabas de decir que la policía se inventó que tu dijiste que había pestillo. Dímelo claro: ¿dijiste pestillo alguna vez?", le lanza el periodista. Elisa Mouliaá lo niega, y Alfredo Arrién, su abogado, entra en directo y aclra que la policía "lo ha transcrito". "Puede ser que sea error de transcripción", le detalla a Abad.