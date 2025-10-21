Miguel Salazar Madrid, 21 OCT 2025 - 23:55h.

El Dioni ha explicado en 'Código 10' cómo ha podido producirse el brutal robo en el museo más visitado del mundo

¿Podría España sufrir un robo de película en alguno de sus grandes museos como ha pasado en el Louvre?

Compartir







El Dioni, que protagonizó uno de los atracos más famosos de España al llevarse un furgón blindado con 300 millones de pesetas -ahora 2 millones de euros-, ha opinado en 'Código 10' sobre el asalto al museo del Louvre del pasado domingo donde un grupo de ladrones se dio a la fuga con 9 joyas de un valor incalculable.

El televisivo ha compartido lo que cree que harán los atracadores, que en cuestión de un intervalo de entre 4 y 7 minutos robaron las obras expuestas en la planta primera del museo, con las joyas de las que solamente se ha podido recuperar una.

"Para vender es prácticamente imposible. Como no sea Elon Musk el que lo compre...", le traslada en directo a David Aleman y Nacho Abad en el programa de Cuatro. El Dioni está convencido de que un país le pueda hacer "una oferta a otro" con el material sustraido - que pertenece a la colección de joyas de la corona francesa-. Explica, como ejemplo, que un estado le pedirá que deje de fabricar "un tipo de arma" a cambio de una joya" o que se deje hacer alguna actividad en países como "Afganistán".

El Dioni cree que un robo similar podría ocurrir en España

"Me suena más a eso que a otra cosa", aclara como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. El Dioni cree que un suceso como el ocurrido en París, que ha generado un gran bochorno político en el país galo, podría "ocurrir" en España. "Ha tenido que ser un comando muy potente, con alguien que les ha compinchado", puntualiza.

El mediático considera que tiene que existir un sujeto que haya medido las urnas donde se encontraban las joyas que se llevaron, o que tuviese conocimiento del material de las mismas o de las ventanas por donde accedieron. "Vale más la información de dentro que lo de afuera", concluye.