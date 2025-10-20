Raquel Duva 20 OCT 2025 - 17:14h.

Gracias a la más alta tecnología, "cualquier intento de ataque puede activar el protocolo de alarma"

Misterio y bochorno en Francia tras el robo del siglo en el Louvre a plena luz del día: qué falló

Compartir







MadridA raíz del conocido como 'robo del siglo' en el Louvre, surge la cuestión de si podría ocurrir lo mismo en España. Para tratar de encontrar una respuesta a la pregunta, Raquel Duva se ha acercado al museo del Prado, en Madrid, para conocer sus sistemas de seguridad.

El museo del Prado alberga algunas de las obras más valiosas e irremplazables de la historia de España, un patrimonio de un valor incalculable y de reconocimiento internacional. Este tipo de establecimientos son objetivos sensibles, por eso el Ministerio de Cultura establece unas directrices que después se van adaptando a cada uno de los centros.

PUEDE INTERESARTE Varios encapuchados asaltan el Louvre y huyen en moto con nueve piezas de la colección napoleónica

Así se protege el Museo del Prado

Esto conlleva la generación de sistemas de seguridad integral y protocolos de gestión de riesgos que se van analizando y evaluando constantemente para evitar vulnerabilidades. También la contratación de personal altamente cualificado, y la más alta tecnología, que permite analizar desde la entrada de los visitantes con escáneres para ver que llevan en sus bolsos, hasta la custodia de las piezas en cada sala. Además de una máxima complicidad con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En este tipo de instalaciones, España aplica la llamada 'seguridad multicapa', aunque no se realiza un control exhaustivo a los visitantes. El primer paso es el escáner y el arco de seguridad. Según el director de operaciones de EULEN, empresa española líder en servicios generales (limpieza, seguridad, mantenimiento, logística y recursos humanos), Julio Pérez, "es importante que el visitante sienta que todo su entorno está protegido, a la vez que tiene la suficiente libertad para acceder y visualizar las obras".

Cuando empieza la visita, cada pocos metros están los vigilantes de seguridad, al menos uno por cada sala. "El factor humano de la protección museística es imprescindible e insustituible", confirma el director de EULEN.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Además, las piezas más valiosas están protegidas en vitrinas con vidrios antirreflejantes, anclajes especiales y "sensorizados para que cualquier intento de ataque pueda activar el protocolo de emergencia".

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Al cerrar las salas, cualquier intromisión hace saltar las alarmas. Tanto en las zonas visitables como en los almacenes y muelles de carga, hay cámaras perimetrales que registran las imágenes de cada rincón.

Un sistema de seguridad prácticamente infalible.