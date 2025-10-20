Lidia Camón Daniel Montero 20 OCT 2025 - 16:39h.

El botín del Louvre es histórico. Son joyas de valor incalculable. Joyas de grandes reinas y emperatrices. Por su historia y también por su tamaño.

La pregunta es ¿qué va a pasar ahora con estas piezas ? ¿Tienen salida en el mercado negro ?

Un conjunto de diadema, collar y pendientes de zafiros de las reinas MarÍa Amelia y Hortensia.

Un conjunto de diadema, collar y pendientes de zafiros de las reinas MarÍa Amelia y Hortensia.

También un conjunto de collar y pendientes de esmeraldas de María Luisa.

El conocido como el broche relicario.

Y la diadema y el gran nudo de la Emperatiz Eugenia. Eugenia de Montijo, que por cierto, era española, de Granada, se retrató con ella

Dani Montero, jefe de investigación de Noticias Cuatro analiza este y otros robos y los movimientos que pueden hacer los ladrones, que 24 horas después siguen sin ser encontrados.

"Pues tiene salida por una cuestión, es mucho más complicado mover un cuadro que al final no lo puedes modificar que este tipo de joyas. ¿Por qué? Porque se pueden desengarzar. El oro se puede fundir. Es verdad que pierden el valor histórico que tienen. Hablamos de valor incalculable desde ese punto de vista, pero los ladrones son capaces de calcular el valor una vez que lo tengan fuera y puedan volver a tallarlo en el mercado.

¿Y las obras de este valor suelen ser recuperadas?

"Pues en muchas ocasiones no. Es verdad que más o menos hay un robo del siglo cada 10 años o así.

El primero fue el que se recuerda en 1990 en Boston, el más grande de la historia, 500 millones de botín nunca apareció absolutamente nada. Por la noche dos ladrones se hicieron pasar por policías y entraron sin problema al museo americano para robar 10 obras de arte, entre ellas, un Rembrandt y un Vermeer valorados en más de 500 millones de dólares. El FBI sigue ofreciendo una recompensa por información que lleve a la recuperación de las obras robadas. En un podcast del propio servicio, se pueden conocer todos los datos de este robo histórico; por qué las piezas robadas son importantes para el museo, el mundo del arte en general y el FBI; y cómo puede ayudar a traer las obras maestras saqueadas de regreso a Boston.

Hubo otro robo en el Museo Van Gogh en el 2002 en el que estuvo involucrada la mafia napolitana, lo que demuestra el tipo de redes que hay detrás de este tipo de robos. Esta vez robaron dos obras, de un valor de varios millones de euros, que aún no han sido recuperadas. Parece ser que los ladrones se introdujeron en el museo por el tejado, utilizando una escalera, y se llevaron las obras sin que saltaran los sistemas de alarma. Para salir de nuevo al exterior se deslizaron gracias a unas cuerdas. Los ladrones escaparon y fueron posteriormente detenidos pero nunca más se supo de los cuadros.

Más tarde, dos ciudadanos holandeses fueron condenados por el robo a 4,5 años de prisión. Sin embargo las dos obras robadas en 2002 no han sido recuperadas. En junio de 2003 el museo Van Gogh ofreció una recompensa de hasta 100.000 euros por cualquier información que pudiera conducir a la recuperación de la obra en buenas condiciones.

En 2010 en el museo Pompidou. Le pigeon aux petits pois, de Pablo Picasso, y otras cuatro obras maestras de Henri Matisse, Georges Braque, Amédéo Modigliani y Fernand Léger fueron robada por un individuo encapuchado que penetró por una ventana del centro. Nunca aparecieron las obras.

Otro de los grandes robos se produjo en el Museo de Rotterdam en 2012 donde hubo dos personas que robaron 100000000 EUR en obras de arte, la madre de uno de ellos les prendió fuego a todas para que su hijo no pudiera ser incriminado en el robo.

En este caso, sobre el plan del robo, la obra del museo fue la excusa perfecta

Efectivamente, y no es la última vez. Hay una cosa que se llama la teoría de los estereotipos de roles en Sociología vinculada con la defensa y tiene que ver con que tú ves un señor con un chaleco y una escalera y piensas que tiene la posibilidad de subirse prácticamente donde quiera. Ellos lo utilizan, ya lo utilizaron, por ejemplo, en 2010 en el tema del Pompidou, ahí se le llamó al ladrón Spiderman porque subió por la escalera por la fachada. Estos no debían estar en tan buena forma, utilizaron una escalera. Es verdad que ahora veremos la investigación. ¿Qué sucede con las obras? Pues que hay que desactivar muchas de las alarmas porque funcionan con sensores volumétricos y otros sensores que se alteran con el tema de las vibraciones de las obras del paso de la gente, con lo cual suele ser la época más golosa para que alguien robe en un museo.

Una de tres salas del Louvre que no tiene cámaras de vigilancia

Este robo también supone un golpe al orgullo nacional francés en medio de una etapa de inestabilidad política y una profunda crisis del gobierno al que ya se está señalando, informa Laia Forest. El ministro de Justicia ha admitido que el gobierno ha fallado y ha asegurado que el robo que ha dado la vuelta al mundo ha salido en los en medios de comunicación de todo el mundo ha dado una imagen deplorable de Francia. Todo el mundo se pregunta cómo se pudo robar en el museo más visitado del mundo a plena luz del día. Según un informe filtrado al Tribunal de Cuentas, una de cada tres salas del Louvre no tiene