El robo duró apenas unos minutos y los ladrones se encuentran en busca y captura

Los ladrones se han llevado nueve joyas de la colección napoleónica

Robo en el museo Louvre de París, el más visitado de mundo. Varios encapuchados han asaltado la pinacoteca de la capital francesa, que ha sido desalojada. El robo duró apenas unos minutos, los ladrones huyeron en moto con piezas de la colección napoleónica, tal y como informa en el vídeo Carlos Herranz.

La ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, ha confirmado el robo y ha ordenado el cierre provisional del recinto. "Esta mañana se ha producido un robo en la apertura del Museo del Louvre. No hay constancia de heridos. Me encuentro en el lugar junto con el museo y los equipos policiales. Las investigaciones están en curso", ha anunciado Dati en su cuenta de la red social X.

El museo, en la misma plataforma, se ha limitado a informar que permanecerá cerrado el domingo por "motivos excepcionales".

El botín: nueve joyas

Entre las 09.30, varias personas se acercaron al lugar en motocicleta y emplearon un montacargas para acceder a la sala donde se encontraban las joyas. La estructura ya estaba montada debido a las obras de renovación que están teniendo lugar en el museo.

El botín de los ladrones consta de nueve joyas de la corona de Napoleón y de la emperatriz Josefina de un valor incalculable, según la institución. Entre ellas, habría un broche y un collar. Por otro lado, una de esas joyas, la corona, ha podido ser recuperada.

Se ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad por todo París con varias zonas perimetradas.

La investigación está abierta por banda organizada y los ladrones se encuentran en busca y captura.