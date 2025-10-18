Shadi Abu Sido era uno de los prisioneros que ha sido liberado por Israel

En los dos años que ha pasado en la cárcel, creía que su familia estaba muerta

La entrega de los rehenes por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha provocado el emocionante reencuentro entre un fotoperiodista palestino y su familia.

Shadi Abu Sido era uno de los prisioneros que ha sido liberado por Israel. En los dos años que ha pasado en la cárcel, sus guardianes le mortificaban asegurándole que su familia estaba muerta. Tras su liberación, ha vivido un impactante momento, al comprobar que afortunadamente no era así. Unas emotivas imágenes que están dando la vuelta al mundo.

Hamás entrega al CICR los restos mortales del rehén israelí Elihayu Margalit, de 75 años

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha entregado este viernes por la noche los restos del rehén Elihayu Margalit a un convoy del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en la Franja de Gaza, entidad encargada de facilitar su traspaso a manos de las autoridades israelíes.

El Ejército israelí ha confirmado este sábado por la mañana la identidad de Margalit. De acuerdo con la información que barajan los militares, Margalit fue secuestrado de los establos de caballos del kibutz Nir Oz durante el ataque de las milicias palestinas contra Israel el pasado 7 de octubre de 2023. Murió ese mismo día, pero su fallecimiento fue declarado oficialmente por el Gobierno el 1 de diciembre de ese mismo año.

El brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezzeldín Al Qassam, habían informado de que "como parte del acuerdo de intercambio de prisioneros" iba a proceder a las 23.00 horas (hora local, 22.00 hora peninsular española) a la entrega del "cuerpo de un prisionero israelí exhumado hoy en Gaza".