Lara Guerra 17 OCT 2025 - 18:28h.

Un experto analiza los ataques de Trump a las embarcaciones del Caribe en 'Todo es mentira'

Fernando Cocho, analista en inteligencia y experto en conflictos internacionales, comparece en el directo de 'Todo es mentira' para analizar el sexto ataque de Trump a una embarcación en el Caribe y la posterior tensión en Venezuela.

En primer lugar, el analista en inteligencia y experto explica que "el derecho internacional no es vigente para Estados Unidos desde 1977 porque se ha salido de todos los organismos de control jurídico y en la ONU los cinco miembros tienen derecho a veto. Esto es una patalela que no va a llegar a ningún lado. Trump lo que ha hecho es decir en voz alta lo que lleva ocurriendo los últimos 60 años, siempre se han canalizado de una manera no publicada. Con esto se refiere a 'lo voy a hacer, lo voy a repetir y además, voy a ir a por ti de una manera sistemática'. Esto no es un aviso a Venezuela para hacer negocios con él con petróleo, le sanciona pero ha negociado con ellos con un convenio de 40 años", asegura.

Fernando Cocho: "Es un juego de avasallar, amenazar, lo ha hecho en todas partes"

Lo hace para el resto de oyentes y para el resto de Hispanoamérica y comprobar si el el resto de los países apoyarían o qué dirían si Trump hiciera operaciones en tierra venezolana, esa es la intención geopolítica que tiene. Nos olvidamos que Trump no es un político, es un militar, un consultor o negociador de la política de los años 80 que amenaza hasta arriba para dejarte hasta arriba y que tú te creas que has ganado. Es un juego de avasallar, amenazar, lo ha hecho en todas partes".

Sobre qué capacidad real de respuesta tiene el Gobierno de Maduro ante este ataque, Fernando Cocho explica que "ellos hablan para su población, la capacidad militar de Venezuela no es la misma que la de Estados Unidos; lo que tienen son unas milicias para reprimir a la oposición. Entrar en tierra en una guerra abierta con Venezuela podría convertirse en una segunda Somalia para Estados Unidos".