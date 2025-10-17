Lara Guerra 17 OCT 2025 - 17:31h.

Susana Díaz destaca que moralmente no le interesa lo que opine el juez, sino que "se aclare que han hecho los presuntos delincuentes"

José Luis Ábalos se ha acogido ante el magistrado Leopoldo Puente a su derecho a no declarar poniendo como motivos el cambio de abogado, en el que hubo un rechazo por parte del instructor para facilitarle uno de oficio hasta la cita.

Tras esta decisión, varias acusaciones populares han reclamado que el exministro sea encarcelado, sin embargo, la Fiscalía ha considerado que no había razones suficientes como para ello; ante esto, el juez ha mostrado su "estupor" por que pueda seguir siendo diputado. Algo muy comentado por multitud de políticos como Susana Díaz desde el plató de 'Todo es mentira'.

En primer lugar, la diputada explica que "un juez de instrucción puede hacer lo que le da la gana, a la vista está, ahora...¿lo debe de hacer? No, porque se está saltando la separación de poderes. Yo que he reconocido públicamente que está siendo riguroso en toda la instrucción, creo que ha metido la pata y cuanto antes la debe de sacar".

Asimismo, la del PSOE asegura que "¿La inmensa mayoría siente estupor? Pues es lógico, claro que lo sienten. Cada vez que un diputado o senador, normalmente hablo en masculino porque suelen ser más hombres que mujeres los que han sido condenados por corrupción en este país, los mismos que tienen la complicidad con las prostitutas. Es evidente que esto ha pasado con Ábalos, paso con Bárcenas y seguirá pasando hasta que no cambiemos la ley electoral de este país y podamos votar a un partido sin que ningún golfo se meta en una lista para tener el aforamiento".

Susana Díaz: "No ha habido un grupo con más amplitud ideológica que el Grupo Mixto"

Por otro lado, Susana Díaz explica que "desgraciadamente como la ley no nos ponemos de acuerdo pues este tipo de individuo consigue el aforamiento y pasamos todos el bochorno de verlo sentado en las cámaras de los Grupos Mixtos. No ha habido un grupo con más amplitud ideológica que el Grupo Mixto donde todo el que está investigado acaba ahí"

Por último, la diputada del PSOE añade su tajante opinión sobre Puente: "¿Qué la gente siente estupor? Pues claro, yo lo entiendo, pero el juez no está para eso. Tiene que haber separación de poderes. No estoy dispuesta a bajar y aguantar que un juez que está llevando una causa como esta y que tiene que llevar una instrucción ejemplar y justa, tenga que hablar de su moral. A mí no me interesa lo que moralmente le parezca; me interesa que cuanto antes la instrucción aclare que han hecho los presuntos delincuentes y que se pueda abrir un juicio oral donde lo pague. Creo que es un juez riguroso, pero aquí ha patinado tela marinera".