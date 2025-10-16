Ana Vázquez se sincera con Juan Carlos Unzúe sobre la mala gestión del Gobierno de España en la financiación para la ELA

Juan Carlos Unzúe, enfermo de ELA y portavoz de 'Conela', comparece en el directo de 'Todo es mentira' para denunciar la espera de la financiación para su enfermedad a punto de cumplirse un año de la publicación y aprobación de la ley.

En primer lugar, el portavoz de 'Conela' asegura que "llevamos un año prácticamente desde que se publicó y se aprobó esa ley. Hay una cosa que no entiendo y es una vergüenza, y es que estén apurando hasta el último día sabiendo que lo que estamos hablando es de vidas. De tener la opción de poder vivir con un poco de dignidad. En este año han muerto cerca de 1000 personas, ninguna de ella se ha beneficiado de las ayudas. Lo peor es que sigue muriendo gente queriendo vivir porque las ayudas que conlleva la ley no están. Creo que están jugando con la ilusión, con la esperanza de personas muy vulnerables y digo ¿Cómo le llamamos a esto?"

Tras esto, Ana Vázquez, política y colaboradora de 'Todo es mentira' se pronuncia sobre la falta de financiación: "Estamos hablando de que esa ley que va a hacer un año, surgió de un consenso después de estar paralizado por un gobierno hasta en 46 veces, peor cuando vuestra fuerza hizo que se aprobase en un momento complicado....nadie se cree que el Gobierno no disponga de esas cantidades".

José Carlos Unzúe: "Queremos evitar muertes evitables"

Asimismo, la diputada se sincera con Unzúe por la mala gestión del Gobierno: "Yo lo siento de verdad como política, siento decepción de que se haya aprobado esa ley y no recibáis nada cuando después vemos como se derrochan otras cantidades. Hoy mismo fui a un desayuno que tenía el presidente de la Xunta de Galicia y anunció una nueva medida para los casi 300 enfermos de ELA que tenemos en la zona. Les damos al año 12.000 euros, pero él se comprometió un paso más".

Por otro lado, Vázquez expresa su malestar: "Como diputada y política me da vergüenza que el Gobierno de España, que derrochamos el dinero en multitud de cosas, no tenga 230 millones. Yo en el mes de julio cuando firmasteis el acuerdo de dar los 10 millones y los 220 que lo pongan las asociaciones de los familiares...es que es vergonzoso".

Ante esto, Juan Carlos Unzué, portavoz de 'Conela' responde: "Si recuerda Risto, aquí en otro programa, yo hablé de él. Viendo que la implementación de la ley se iba a retrasar desde 'Conela' les transmitimos ese plan de choque. Les pedimos unos 70 millones para cuidar a las personas que están en fase avanzada y sobre todo a aquellas que dudaban si seguir en vida o no. Queremos evitar muertes evitables".